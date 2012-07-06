В парке Горького пройдет концерт группы «Ночные снайперы»

Фото с официального сайта группы "Ночные снайперы"

Концерты «Ночных Снайперов» — всегда событие и для группы, и для ее поклонников. Долгожданное выступление под открытым небом коллектива Дианы Арбениной состоится 27 июля в Зеленом театре Парка имени Горького в 19:00.

«Ночные Снайперы» — это вечный самоанализ и эксперимент, который видоизменяется в пространстве и времени, каждый раз ставя перед собой все новые и новые испытания. Это и лихие электрические концерты, и пронзительная и очень личная акустическая история. В прошлом году с «гитарой наперевес» лидер коллектива сделала очередной вызов себе, начав выступать сольно. Впереди — выход нового электрического альбома, намеченный на осень 2012 года.

Что же нового приготовили для своих поклонников участники группы, можно узнать, оказавшись в нужное время в нужном месте, на одной волне с напряженным монологом пережитых эмоций.

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