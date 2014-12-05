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Культура

05 декабря 2014, 11:38

Соул-группа Village Underground Band выступит в клубе "Б2"

концерты Б2 соул Village Underground Band

Фото: b2club.ru

18 декабря в клубе "Б2" выступит группа из Манхэттена Village Underground Band, резиденты одноименного нью-йоркского клуба. Вместе с ними приедет финалистка американского телешоу "Голос" Аманда Браун.

В Village Underground Band входят восемь экстраординарных музыкантов, включая Аманду Браун. Стоит отметить, что ее наставником в конкурсе стал Адам Левайн, лидер группы "Maroon 5".

В музыке коллектива сочетается соул, R’n’B, фанк, рэгги и рок-н-ролл. New York Magazine назвал VIllage Underground Band "лучшей группой страны",

Участники коллектива: Amanda Brown (вокал), Rahj Mason (вокал и перкуссия), Jason Murden (вокал и гитара), Colin Smith (вокал и гитара), Vince Jackson (клавишные), Byron Jackson (бас-гитара), Noam Dworman (гитара), Lonnie Christian (барабаны).

Начало - в 21.00, стоимость билетов - 700 рублей.

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