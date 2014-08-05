Инди-рокеры Silence Kit выступят в столице

Фото: facebook.com/SilenceKit

Отечественная инди-рок-группа Silence Kit даст концерт в столичном клубе "16 тонн". Услышать музыкантов можно будет в воскресенье, 10 августа.

Silence Kit собираются представить новый сингл. Кроме того, поклонников инди-рока ждут хиты с альбома Pieonear, признанного одной из лучших отечественных пластинок в жанре пост-рок. Также Silence Kit исполнят композиции, написанные в начале 2010-х – Triumph of the Light, Sedna и другие.

Группа Silence Kit образовалась в 2002 году. Команда умело сочетает остроту рок-музыки, метал и эмбиент. Участники коллектива отличаются любовью к экспериментам. На счету группы – три студийных альбома и два EP.

Начало концерта - в 20.00. Стоимость билетов - от 300 рублей.