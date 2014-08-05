Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

05 августа 2014, 12:18

Инди-рокеры Silence Kit выступят в столице

концерты пост-рок инди-рок Silence Kit

Фото: facebook.com/SilenceKit

Отечественная инди-рок-группа Silence Kit даст концерт в столичном клубе "16 тонн". Услышать музыкантов можно будет в воскресенье, 10 августа.

Silence Kit собираются представить новый сингл. Кроме того, поклонников инди-рока ждут хиты с альбома Pieonear, признанного одной из лучших отечественных пластинок в жанре пост-рок. Также Silence Kit исполнят композиции, написанные в начале 2010-х – Triumph of the Light, Sedna и другие.

Группа Silence Kit образовалась в 2002 году. Команда умело сочетает остроту рок-музыки, метал и эмбиент. Участники коллектива отличаются любовью к экспериментам. На счету группы – три студийных альбома и два EP.

Начало концерта - в 20.00. Стоимость билетов - от 300 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать