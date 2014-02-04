На Park Live приедут The Prodigy, Marilyn Manson и Enter Shikari

Marilyn Manson. Фото: marilynmanson.com

Своих первых участников объявил фестиваль Park Live, который пройдет в столице летом. Пока организаторы открыли имена только пятерых гостей, но зато каких: в Москву едут Marilyn Manson, The Prodigy, Enter Shikari, Skillet и Wolfmother. Отгремит Park Live с 27 по 29 июня. Место действия знакомое – как и в прошлом году, им станет ВВЦ.

Marilyn Manson – поистине культовая группа, без которой современная тяжелая сцена просто немыслима. Ее музыка менялась, становясь больше похожей то на индастриал, то на альтернативу, а то на метал. А основатель и бессменный лидер команды Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер), чей псевдоним она, собственно, и носит, является легендарной персоной, обладающей чуть ли не самым узнаваемым образом в мире.

Британцы The Prodigy исполняют электронную музыку, что не мешает им, однако, быть очень популярными и в среде поклонников рока. А хиты вроде Firestarter, Omen, Voodoo People, Breath, Smack My Bitch Up настолько известны во всем мире, что находятся на слуху даже у людей, мало знакомых с творчеством The Prodigy.

Еще одни важные гости Park Live тоже родом из Великобритании – это пост-хардкорщики Enter Shikari. Ребята виртуозно мешают хардкор с электронными ритмами - например, с трансом или дабстепом. Живые выступления Enter Shikari настолько взрывные и энергичные, насколько таковыми вообще могут быть сеты хардкорщиков.

Enter Shikari. Фото: entershikari.com

Прошлым летом на Park Live выступали Limp Bizkit, The Killers, Justice, Crystal Castles, Земфира, Louna, Poets Of The Fall и другие музыканты.