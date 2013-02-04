"Тараканы!": "Первая часть альбома выйдет весной"

1 февраля в клубе Live Music Hall прошел первый в этом году московский концерт панк-группы "Тараканы!". Музыканты недавно вернулись из Германии, где записывали материал для следующего альбома, и этим вечером презентовали поклонникам несколько новых песен.

Корреспонденту M24.ru удалось пообщаться с лидером группы Дмитрием Спириным и узнать у него о записи в Дюссельдорфе, народных деньгах и большом российском туре.

Фото: Виктория Сальникова. Смотреть фоторепортаж

– Начнем издалека. Расскажите, как собирались деньги на новый альбом? Насколько я знаю, в этом поучаствовали ваши фаны.

– Да, мы частично финансировали альбом по схеме краудфандинга (коллективное финансирование проектов – ред.) на сайте planeta.ru. До того момента, как сайт сделал нам такое предложение, мы ничего про краудфандинг не знали. Может быть, из-за границы доносились какие-то новости… Но что существует целый ресурс и эту схему применяет большое количество достойных артистов, мы не знали.

Группа с самого начала предполагала записывать длинный долгоиграющий альбом и снимать много видео. Еще мы хотели поехать за границу писаться, а это значит, что необходимо везти туда группу, оплачивать жилье, транспорт, запись почти двадцати песен… Поэтому изначально у нас был вопрос – где брать бабки. В этот момент на нашем горизонте нарисовалась planeta.ru с предложением стартовать с проектом краудфандинга на их платформе. Мы согласились, поставили в качестве окончательной суммы сбора примерно треть от необходимого бюджета. Сумма была собрана задолго до конца сборов.

– Почему вы решили записываться в Дюссельдорфе? В России нет качественных студий?

– В России со студиями все относительно нормально, и с каждым годом ситуация становится лучше и лучше.

Мне кажется, поехать записываться за границу – "голубая мечта" любой российской рок-группы. Огромное количество артистов пишется здесь, но сводится там или делают за границей мастеринг и так далее.

Мы целиком записались там. Мало того, наше сотрудничество с этой студией и специалистами началось еще на уровне демо-записей. Мы отсылали им репетиционные записи песен. В ответ они присылали рекомендации: что лучше поменять, переставить местами, сделать быстрее или медленнее, поменять тональность и так далее.

– То есть вы просто осуществили свою "голубую мечту"?

– Именно. Писаться здесь и отправлять туда песни на микс было бессмысленно, потому что никто не сможет исправить ошибки, которые были сделаны у основания, скажем так, здания. Например, если микрофон поставили под другим углом или сняли неверно сигнал с гитары, записали меньшее количество вокальных дублей, чем полагается – никаким сведением дело не исправишь.

Ко всему прочему нам очень хотелось, чтобы нами руководил западный человек. Во-первых, с другим мышлением. Во вторых, с другим опытом. И в третьих, никогда не слышавший нашей музыки, кроме этих самых демо. Все, что он знал про группу, – это какие песни мы собираемся писать. И это сработало.

Фото: Виктория Сальникова. Смотреть фоторепортаж

– Почему выбор пал именно на студию в Дюссельдорфе?

– В 2011 году мы были в евротуре. Именно в Дюссельдорфе у нас случилось два day off, то есть выходных дня. Мы прохлаждались перед концертом в другом городе, и наши общие друзья предложили получить уникальный опыт записи пары песен на немецкой студии. "У нас здесь есть чувак, который недавно построил классную студию. Ему бы было тоже прикольно с вами посотрудничать", - сказали они.

Мы пошли и записали. То, как те две пробные песни прозвучали, нас впечатлило. Поэтому оставшиеся полтора года мы провели в плотном сотрудничестве, в постоянной email переписке. Посылали треки, получали рекомендации, делали новые версии, снова отправляли и так далее.

– Расскажите о песнях, которые войдут в новый альбом и англоязычных версиях старых хитов.

– За трехнедельную сессию мы на самом деле сделали невозможное – превозмогли сами себя – записали там двадцать пять треков. Семь из них не войдут в русский релиз – в этот самый новый альбом, который мы планируем к выпуску. Это переписанные заново, но на английском языке, наши старые хиты "Собачье сердце", "То, что не убивает тебя", одна новая песня – "Мешки с костями" и так далее. Эти семь песен станут основой для нашего американского релиза, который намечен на ноябрь 2013 года.

Туда войдут семь этих песен из дюссельдорфской сессии и старые песни, которые уже бывали на наших альбомах, но спетые по-английски и кое-что на русском.

Мы подписали контракт с компанией Punk Outlaw Records из Лос-Анджелеса. Эти семь песен писались для них. Остальные 18 – для нашего грядущего российского альбома, который мы поделим на две половинки, как это недавно сделали Green Day, правда, из трех кусков.

На каждой из половин альбома будет по 9-10 песен. Первая часть выйдет через несколько месяцев – весной. Вторая – в самом начале осени.

– А на русском альбоме будут англоязычные песни?

– Нет, за исключением двух на русском альбоме иноязычных песен не будет. В Дюссельдорфе мы заново переписали на английском и русском языках уже прозвучавшую в России песню "Мешки с костями". Также на русском и на немецком языках записали песню "Плохие танцоры".

Таким образом, песен у нас получается двадцать – восемнадцать оригинальных и две языковые версии. Мы их все издадим в России.

Фото: Виктория Сальникова. Смотреть фоторепортаж

– При записи альбома вы сотрудничали с зарубежными коллегами. Например, с группой Die Ärzte. Как это случилось? Вы были знакомы до этого или просто связались с предложением поучаствовать в записи?

– Мы часто являемся гостями на записи наших коллег в России и наоборот. Это не новая история и слушатель уже позевывает, когда слышит, что Noize MC записался с Елкой, а Меладзе спел что-то с ВИА Гра.

Я подумал, почему мы не можем попробовать сделать предложение записаться с нами заграничным кумирам, коллегам, друзьям. Слава Богу, сейчас эпоха социальных сетей и добраться до них не очень сложно.

Я вспомнил, что четыре года назад в тогда еще существовавшем клубе "Апельсин" выступала немецкая группа Die Ärzte…

Это одна из моих любимых групп. Наравне с Die Toten Hosen, это две гигантские панк-рок-звезды в Германии. Национальное достояние немецкоязычной Европы. Стадионные монстры! Но в России они играли в 800-местном клубе.

Там я познакомился с их бас-гитаристом Родриго Гонсалесом, мы обменялись email, переписывались некоторое время, но переписка через некоторое время затухла. Когда дошло дело до записи альбома, то я вспомнил, что где-то в недрах моего электронного ящика еще хранятся те письма. Я нашел адрес, написал ему и предложил исполнить конкретную песню.

Die Ärzte – своеобразная панк-группа, они не играют классический панк – у них и джазок можно услышать, и диско… Я предложил Родриго диско-панк, такую "францфердинандовщину". Сказал, что на этой песне я его слышу и чувствую. Передал ему репетиционное демо, после которого он согласился.

Мне еще хотелось, чтобы Родриго спел, поэтому мы сделали немецкоязычную версию текста, которая показалась ему не очень прикольной, поэтому на ее основе он сделал свою версию. Она на 80 процентов другая. Это история, как мы получили Родриго Гонсалеса на свой альбом.

Фото: Виктория Сальникова. Смотреть фоторепортаж

– А Anti-Flag?

– Они дважды были в России на гастролях – играли в столице и на фестивале Kubana. У нас есть общие друзья – в Питере живет девушка Настя Миронова, которая им переводила. Она играет и поет в группе "Дочки-матери". Я связался с ней и спросил, остался ли у нее личный контакт с кем-нибудь из Anti-Flag. Оказалось, что да. Мы с музыкантами списались. Я рассказал им, что у нас есть отличная антисистемная песня, иронизирующая над нашей действительностью от лица человека… как бы сказать… "за Путина, за царя, за Россию". Композиция называется "Бог и полиция". Я дал им демо и сообщил, что мы сможем сделать англоязычную версию.

Но предложил, если они захотят, спеть на русском. На мой взгляд, для группы, которая сделала кавер-версию на Pussy Riot и для группы, которая действительно парится относительно гражданских свобод, было бы прикольно спеть на русском. Я сказал им, что это будет отличный подарок фэнам из России! Anti-Flag ответили, что это прекрасная идея.

Я написал им транскрипцию, в медленном темпе проговорил и пропел слова, послал демо, и они сделали трек. Записались где-то в Питсбурге и прислали нам.

– Им понравилось?

– Очень! Зафанатели, говорят – "ништяк".

– Планируется ли масштабный концерт-презентация альбома?

– Мы хотим в апреле, после выхода первой части альбома, сделать крупный презентационный концерт в Москве в зале типа "Арены". Но пока нет ни даты, ни договоренностей.

– А тур?

– Тур с уже выпущенным альбомом, с визуальными элементами в наружной рекламе, со специальным названием через всю Россию – до Сахалина и назад – предполагается осенью, когда выйдут обе части альбома. То есть мы выпустим сейчас первую часть, позволим ей "уйти в народ", быть "всосанной" людским сознанием. Возможно, подогреем интерес к группе летними фестивалями, а в сентябре выпустим вторую часть, подождем месяцок и поедем.

– На фестивали уже планы есть?

– У нас уже есть три предложения – эстонский фестиваль в Нарве, "Доброфест" в Ярославской области и фестиваль "Остров" в Архангельской области – это 15-16 июня.





Фото: Виктория Сальникова. Смотреть фоторепортаж

– Раз мы общаемся перед концертом, то расскажите, есть ли у вас особые "концертные" приметы?

– Нет, мы в приметы не верим. Уже давно пережили "приметный" период в жизни группы.

Сейчас нашу уверенность в себе и успехи на концертах ничто не сможет поколебать. Мы видели абсолютно все. У нас иногда были "перепады" – сегодня сольный концерт для полторы тысячи человек, а через два дня – в чешской деревне играем для 17 человек. И концерты от этого не хуже.

Мы видели и слышали все. Поэтому мы знаем, что хороший или плохой концерт в нашем сознании, а не в том, что происходит на сцене в зале. Конечно, когда что-то ломается – это не в кайф, но для этого и существует трехчасовой саундчек.

– Тогда как проходит подготовка к концерту?

– Что мы делаем перед концертом… Во-первых, саундчек. Потом мы принаряжаемся, делаем прически всякие. Распеваемся. Пою не только я, но и парни-гитаристы, и распеваемся мы по научной схеме. У нас есть преподавательница по вокалу. Правда ее сегодня, к сожалению, не будет, но на крупные московские мероприятия она обязательно подтягивается и распевает нас.

Вот они, реалии панк-группы! Правда, не настоящей панк-группы, а той, которой удалось просуществовать в российских условиях 22 года и которая собирается просуществовать еще 22.

Еще стараемся перед концертом плотно не есть и не выпивать.

– А после?

– С удовольствием! Для этого в гримерке как раз и существует холодильник, а в нем все, что нужно.

Беседовала Виктория Сальникова