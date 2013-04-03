Вячеслав Бутусов: "Выращиваю материал для нового альбома"

Вячеслав Бутусов. Фото: ИТАР-ТАСС

Вячеслав Бутусов не нуждается в представлении. "Живая рок-легенда", "капитан Наутилуса" и "первооткрыватель Ю-Питера" - какие только звания и статусы не упоминаются рядом с его именем.

С далекого 1983 года, когда студенты Свердловского архитектурного института Слава Бутусов и Дима Умецкий записали любительский альбом "Переезд", утекло много воды. В прошлом осталась и легендарная группа Nautilus Pompilius, однако "корабль" Вячеслава Бутусова продолжает бороздить музыкальные просторы, оставаясь вне времени, пространства и любых представлениях о "сроках славы".

4 апреля в Театре Эстрады Вячеслав Бутусов проведет творческий вечер "Бибигония". Это будет уникальный, искренний и откровенный концерт, на котором легендарный музыкант ответит на любые вопросы зрителей, а также исполнит любимые всеми песни.

Несмотря на занятость, Вячеслав Бутусов согласился дать блиц-интервью сетевому изданию М24.ru и рассказать о новом альбоме, своей последней записи в Facebook и "очевидной условности вопросительности".

– "Бибигонией" называлась концертная программа по мотивам вашего альбома "Овалы", с которой вы выступали в 2000-м. Почему творческий вечер получил одноименное название?

– Я – любитель придумывать всеразличные названия. Меня хлебом не корми – дай что-нибудь придумать. Вот и в данном случае было придумано более 60 вариантов названий, но ни одно не вызвало согласия. Поэтому я остановил себя и предложил взять уже использованное название, у которого есть определенная история. В будущем времени я намерен использовать серийное название для подобных представлений - “Тихие игры”. Мне кажется, это наиболее полно соответствует сути происходящего на творческой встрече.

– На творческом вечере предполагается общение в формате "вопрос-ответ". Насколько для вас важен контакт со слушателем?

Вячеслав Бутусов. Фото: ИТАР-ТАСС

– Общение между нами происходит неизбежно и перманентно, только мы не всегда обращаем на это внимание в мире грубых материй. Это своего рода ритуал, видимое подтверждение наших взаимоотношений. Совершенно очевидна условность вопросительности, так как все ответы присутствуют в окружающем нас информационном пространстве. Все ответы уже есть в воздухе. Грубо говоря, склонность задавать вопросы – это проявление ленивости ума.

Наше общение – это своеобразная церемония обмена любезностями и нелюбезностями. Это причина проявления эмоций, которые свойственны живому человеку.

– "Наутилусу" исполняется 30 лет. Что-нибудь планируется?

– Отныне "Наутилусу" постоянно будет исполняться определенное количество лет. Я думаю, что изначально нужна интересная нетривиальная идея для хорошего проекта, иначе это будет казенное мероприятие. Пока никаких дерзновенных публично-сценических идей на эту тему нет.

– Чего из того, что было 30 лет назад, не хватает сейчас?

– То, что было, никуда не делось. Более того, прибавилось много нового.

– Для расцвета рок-музыки нужны условия. 30 лет назад они были. Есть ли они сейчас?

– Если условия и условности – родственные понятия, то они всегда были, есть и будут. Сейчас другая особенность – немногозначительность происходящего.

Кроме того, наше сознание отягощается, мы все более обременяемся и тяжелеем. Соответственно, нам нужны более размашистые крылья, а для них - более мощные движительные органы.

– Над какими проектами вы сейчас работаете?

– Выращиваю материал для нового альбома.

– Последняя запись в вашем Twitter "Время такое - не страшно умирать. Страшно жить". Что вас так пугает?

– Я не знаю, что такое “твиттер”, но последняя запись в моем "книголике" ("фэйсбуке") гласит:

– Как вы вообще относитесь к социальным сетям, онлайн-общению и эпохе информатизации? Не мешает ли это жизни?

– Нормально, я освоился и научился соблюдать технику безопасности, отсекаю сквернословие и порнуху.

Напомним, что творческий вечер Вячеслава Бутусова состоится уже завтра в 20.00 в Театре Эстрады. Билеты на мероприятие вы можете купить на нашем сайте и на сайте организатора концерта cdk.ru.

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Виктория Сальникова

Концерт Вячеслава Бутусова прошел в Театре Эстрады