"Круглый Бенд" выступит в Клубе Алексея Козлова

Фото: kozlovclub.ru

2 феврале в Клубе Алексея Козлова пройдет концерт оркестра "Круглый Бенд" – "Велимир Хлебников в джазе".

Концерт продолжает серию джазовых перформансов, посвященных великим поэтам. Уже были вечера, в которых коллективная импровизация соединялась со стихами Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Василия Тредиаковского, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Владимира Высоцкого, Дмитрия Пригова. Теперь пришла очередь Велимира Хлебникова – великого реформатора языка. Хлебников – один из тех поэтов, от стиля которого отталкивается в своих стихах и палиндромах, одной из сторон творчества, лидер оркестра Алексей Круглов. Программа называется "Я свирел в свою свирель!"

Круглов – для m24.ru: "Проект по Велимиру Хлебникову – давняя моя задумка. Его язык, стиль гармонично отображается в импров-пространстве, его идеи близки фри-джазу. То, что он уходит именно в саму суть слова, в его корневую составляющую, напоминает подобные процессы, происходящие в новоджазовой стилистике, когда импровизаторы работают со звуком и его трансформациями".

Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=MLxBtzCW0G0]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Krugly Band