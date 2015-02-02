Зачем московским клубам ребрендинг

Фото: предоставлено Yotaspace

Любой бренд ассоциируется у нас с визуальным образом, будь то логотип, талисман или яркий слоган. Со временем компании меняют свою концепцию и, соответственно, визуальное оформление, делая его более актуальным и читаемым. Все это непременные составляющие ребрендига. Один из недавних примеров успешного клубного ребрендинга - смена названия и образа клуба "Главclub".

Мы пообщались с первым заместителем гендиректора Yotaspace Михаилом Евграфовым, директором Ray Just Arena Анатолием Сульяновым и креативным директором Afisha Владимиром Шрейдером. Они объяснили нам, зачем современным клубам со сложившейся концепцией нужны перемены, с какими проблемами и перспективами они связаны, как формируется новая политика в этой индустрии.

Михаил Евграфов,

заместитель гендиректора Yotaspace

Михаил Евграфов

- Почему возникла необходимость в ребрендинге вашего, и без того успешного заведения?

- Мы меньше чем за год создали успешный проект. Такая практика успешно работает в других странах. Для серьезных брендов это один из самых сильных маркетинговых инструментов, а для концертной индустрии - серьезный фундамент, позволяющий работать с большими артистами и открывать новые имена. А все новое, как известно, позволяет развиваться. Я надеюсь, это станет стандартной практикой для клубной индустрии Москвы, Петербурга, и России в целом.

- На тот момент "Главclub" уже зарекомендовал себя. Не думали, что переименование площадки может повлиять на сформировавшийся статус?

- Конечно, мы беспокоились, но мгновенно получили позитивный отклик. С одной стороны, нас признало бизнес-сообщество, а с другой - потребители наших услуг оценили то, что наш клуб стал ярче в плане афиши.

- В название клуба добавилось слово Yota. Что это дало?

- Мы получили хорошие финансовые возможности для долгосрочных контрактов с артистами. Горизонт планирования совсем другой - мы можем себе позволить подписывать артистов на концерты на два-три года вперед. До этого подобного не было ни у нас, ни в одном российском клубе. Сейчас афиша уже заполнена практически до лета, и мы готовимся анонсировать еще порядка 30-50 концертов.

И, разумеется, мобильный оператор Yota обеспечил клуб надежным доступом в интернет. У нас стоит оборудование уровня обеспечения Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Так что мы можем прямо во время концерта коммуницировать практически с любой точкой мира и оперативно обмениваться информацией. Это большие инвестиции, а не просто поставить Wi-Fi точку.

- Можно ли говорить об онлайн-трансляции концертов в обозримом будущем?

- Да, у нас есть планы на этот счет, к примеру, осуществлять мосты между клубами. Например, Москва – Питер. Но для съемок и трансляций нужны особые разрешения, в том числе со стороны артиста. Это не сводится к "включил камеру – смотри кто хочешь".

Фото: предоставлено Yotaspace

- В свое время "Главclub" ведь задумывался как проект, объединяющий клубы в разных городах?

- Да, мы развиваем сеть концертных площадок в России. В Питере "Главclub" открылся осенью прошлого года. В планах на этот год у нас еще, по крайней мере, один город точно. Может быть, в двух откроемся, но, честно говоря, нас и за границу активно зовут. Я вижу, что есть спрос на русский рок, на тот сегмент музыкальной культуры, который мы активно продвигаем - сезонные серии концертов ("Наша осень", "Наша зима" - M24.ru). В том числе они популярны и в странах СНГ, но всему свое время. И там, надеюсь, тоже не обойдется без партнера, с которым мы пойдем рука об руку.

- Вероятно, изменилась и музыкальная политика?

- Помимо долгосрочного планирования, у нас никогда не было и сейчас нет строгой привязки к конкретному музыкальному направлению. Да, мы поддерживаем русский рок, и мы этого не скрываем. У нас проводятся концерты совсем молодых групп, есть коллективы, которые мы ставим на разогрев к крупным артистам. Но говорить о том, что мы имеем четкую стилистическую направленность – мы занимаемся только рок- или сугубо панк-музыкой – такого нет.

Теперь мы можем позволить себе больше - брать артистов, которых раньше не могли себе позволить по калибру, даже с текущим изменением курса. При этом мы не изменили своей ценовой политики, и продолжаем делать серии концертов по 100 рублей. В этом году таких концертов в афише заметно прибавилось, и мы не ограничиваемся отечественной сценой, сейчас можно приобрести сторублевые билеты и на концерты иностранных артистов, так например Jay-Jay Johanson в Yotaspace (Москва) или Brazzaville в "Главклубе" (Петербург).

Конечно, бывают ситуации, когда спрос на артиста настолько высокий, что мы повышаем цены, но незначительно, процентов на 10. Это стандартная практика - "спрос–предложение", простой рыночный механизм. Но в рамках повышения курса, которое мы видим по сей день, мы не меняем цены, а продаем больше билетов.

Фото: предоставлено Yotaspace

"Мне кажется правильным решением делать ребрендинг. Касательно клуба "Главclub", это тоже работает, потому что на мой взгляд название клуба отсылало к советскому времени. У меня всегда было ощущение, что там проходят не топовые мероприятия. Теперь же Yotaspace – это более созвучно с современной культурой и западными артистами. Работы дизайнера здесь, конечно, минимум, больше маркетинга. Еще на заре маркетинга поставщики услуг заинтересовались в брендировании какого-нибудь места, будь то музей или стадион. Чтобы у людей название бренда было всегда на слуху. Конечно, если бренд обладает силой, это большой плюс самому месту. Но в первую очередь выигрывает бренд. Он по-настоящему борется за потребителя".

Владимир Шрейдер креативный директор Afisha (в прошлом арт-директор Look At Media и ведущий дизайнер Студии Артемия Лебедева)

Сульянов Анатолий, директор Ray Just Arena

"В нашем случае это был не ребрендинг, а продажа нейминга (названия компании - M24.ru). Это происходит на коммерческих условиях, взаимовыгодное сотрудничество двух компаний. Ребрендинг же – это, в первую очередь, внутреннее переоборудование площадки.

Итак, два достаточно крупных бренда получили возможность взаимодействовать на обоюдовыгодных условиях. Сайт Ray Just стали посещать порядка нескольких миллионов человек в год. Также энергетик получил большой объем наружной рекламы, поскольку рекламируя артистов на улицах Москвы, мы указываем "Ray Just". Для них, как для бренда, это дополнительные рекламные площади, за которые они платят гораздо меньшие деньги. Ну и, конечно, мы получили дополнительную финансовую поддержку.

Помогает ли это продавать билеты? Большей посещаемости мы добиваемся и так, а музыкальная политика осталась прежней. Как у нас были разносторонние привозы, так они остались"

Концерт Papa Roach в клубе Ray Just Arena. Фото: М24.ru

Дмитрий Кокоулин