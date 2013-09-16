В GTA V можно послушать радиостанцию музыканта Flying Lotus

17 сентября состоится официальный релиз - на Xbox 360 и PlayStation 3 - самой ожидаемой игры этого года GTA V, в которую было вложено около 250 миллионов долларов. Уже сейчас геймеры со всего мира сделали порядка 2,5 миллионов предзаказов. В новой части нужно будет выбирать сразу между тремя непохожими друг на друга персонажами - Майклом, Тревором и Франклином.

Втроем они решают поставить весь город "на уши", ограбив кучу банков и обеспечив себе тем самым безбедную старость. Действие будет происходить в известном по GTA: San Andreas городе Лос-Сантос – подобию Лос-Анжелеса.

Фото: rockstargames.com

Майкл - бывший грабитель банков за 40 лет, находящийся в программе по защите свидетелей. Он женат, но не в ладах с женой, и воспитывает двух детей-подростков. Вся семья живет в большом особняке в элитном районе Лос-Сантоса. Майкл хочет полностью изменить свою жизнь: покончить с криминалом, стать примерным семьянином и растить детей. Однако вскоре после переезда в Лос-Сантос у него заканчиваются деньги, и он вновь решает взяться за старое.

Тревор - бывший военный летчик и старинный друг Майкла, грабивший с ним банки. Принимает наркотики, психически неуравновешен, склонен к насилию. Как сообщается на официальном сайте GTA V, "Чем меньше о нем знаешь, тем лучше".

Франклин - 25-летний гангстер, желающий проворачивать крупные дела и зарабатывать большие деньги. У него есть собака Чоп и работа в автосалоне армянина, который продает роскошные машины по завышенной цене. Работа Франклина заключается в том, что ему приходится возвращать машины, когда клиент не может внести очередной платеж.

Фото: rockstargames.com

Как обычно, отдельно стоит отметить отличные саундтреки к игре и, в частности, радио, включающее в себя всевозможные музыкальные жанры: от классического хип-хопа до опер. В GTA представлено 15 радиостанций и две станции с ток-шоу в прямом эфире. Всего разработчики лицензировали для своего детища 240 песен.

Не обошли стороной и известного музыканта и продюсера Flying Lotus. Ему вместе с другими современными битмейкерами и рэперу Tyler The Creator выделили отдельную станцию FlyLo FM, на которой будут звучать эксклюзивные треки.

Предварительные версии треков на пяти радиостанциях можно послушать на странице Rockstar Games в Soundcloud.

Фото: rockstargames.com

В GTA V можно будет заниматься различными видами спорта: йога, триатлон, катание на гидроцикле, бейсджампинг, теннис, гольф, занятия в тренажерном зале и дайвинг. Кроме того, можно будет опускаться на дно океана с батискафом.

Зарабатывать деньги можно по-разному: модифицировать свой автомобиль и принять участие в уличных гонках, ограбить магазин или банк, а также заняться скупкой недвижимости.

По заявлению разработчиков, игровой мир будет чуть ли не больше пространства всех предыдущих частей вместе взятых. Помимо Лос-Сантоса будут присутствовать прилегающие сельские территории с горами, лесами и пляжами.

Фото: rockstargames.com

Касательно мультиплеера в GTA V будет доступна система банд (до 16 человек), которые могут быть созданы геймерами через онлайновый сервис Rockstar Games Social Club. То есть игроки могут договариваться и вместе проходить миссии, а также сами создавать гонки и сражения с помощью встроенного редактора. Запуск Grand Theft Auto Online намечен на 1 октября.

Стоит отметить, что на днях в сети появилась пиратская версия GTA V на Xbox 360. Два DVD-образа можно записать на диски и запустить на прошитой консоли. Как сообщается на официальном сайте Rockstar Games, игрокам, которые опубликуют материалы игры в Xbox Live или преждевременно запустят ее, заблокируют не просто аккаунт, который можно менять, а саму консоль.

Также пока не известна точная дата выхода GTA V на PC - разработчики отказываются от комментариев, а в сети ходит множество слухов. В то же время на change.org вовсю идет борьба "консольщиков" и "писишников". Одни выступают против выхода игры на ПК, а другие - за.

Так что ждите официального релиза, если не хотите раскошелиться на новую приставку. Тем более что ждать осталось совсем немного.

Дмитрий Кокоулин