Семьям девяти пострадавших в Карелии детей выплатили компенсации

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Семьям девяти пострадавших в результате трагедии в Карелии детей выплатили компенсации. Общая сумма выплат составила 2,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба департамента труда и соцзащиты Москвы.

Накануне Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по факту гибели детей на Сямозере. Подозреваемыми по этим делам проходят руководители компании "Парк-отель "Сямозеро".

Против сотрудников лагеря возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Директор лагеря Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов стали фигурантами дела по статье "Оставление в опасности".

По данным следствия, с 3 по 18 июня сотрудники лагеря проводили с детьми подготовительные занятия с целью последующего выхода на озеро на лодках. Такие мероприятия являются опасными для жизни и здоровья.

18 июня в ходе сплава группа разделилась во время шторма. Виноградов доплыл с группой детей до берега и позвонил Решетовой. Он рассказал о сложившейся ситуации и о том, что о судьбе второй части группы ему ничего не известно. Директор лагеря решила не предпринимать никаких действий по спасению детей и дала об этом понять своему заместителю. Факт чрезвычайной ситуации они решили скрыть.

Группа из 47 детей и четверых сопровождающих в возрасте от 17 до 19 лет отправилась в сплав по карельскому Сямозеру из одноименного оздоровительного лагеря. В результате природного катаклизма лодки перевернулись: 13 детей погибли, один мальчик без вести пропал, еще 33 ребят удалось спасти.

В связи с трагедией ранее возбудили уголовное дело по двум статьям – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Халатность". В ходе расследования задержали шестерых подозреваемых, среди которых оказался руководитель карельского управления Роспотребнадзора. Директор и замдиректора парка-отеля "Сямозеро" будут находиться под арестом до 19 августа. Сейчас лагерь закрыт.