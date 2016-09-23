Семьи погибших в Гольянове пожарных получат компенсации

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Семьи спасателей, погибших во время пожара на складе, получат компенсации. Все пожарные были застрахованы, сообщили в компании СОГАЗ.

Размер выплат может составить более 2,3 миллиона рублей. Руководитель управления по связям с общественностью страховой компании выразила соболезнования родственникам погибших. Она добавила, что компания сделает все, чтобы выплатить средства максимально оперативно.