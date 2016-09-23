Семьи погибших в Гольянове пожарных получат компенсации

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Семьи спасателей, погибших во время пожара на складе, получат компенсации. Все пожарные были застрахованы, сообщили в компании СОГАЗ.
Размер выплат может составить более 2,3 миллиона рублей. Руководитель управления по связям с общественностью страховой компании выразила соболезнования родственникам погибших. Она добавила, что компания сделает все, чтобы выплатить средства максимально оперативно.
К 22:30 площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, ему была присвоена четвертая категория сложности. Локализовать возгорание удалось только к двум часам ночи.
При тушении огня погибли восемь пожарных.
В столичном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
23 сентября стали известны имена восьми погибших в огне пожарных:
- Юрчиков Александр Васильевич – полковник внутренней службы, начальник службы пожаротушения федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалями МЧС России "За отвагу на пожаре", "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", "Маршал Василий Чуйков", "XXV лет МЧС России", нагрудными знаками МЧС России "За заслуги" и "За отличие".
- Акимов Алексей Владимирович – майор внутренней службы, начальник 46 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 23 ПСО ФПС по Москве. Награжден ведомственной медалью "Маршал Василий Чуйков".
- Георгиев Роман Андреевич – капитан внутренней службы, заместитель начальника отдела проведения аварийно–спасательных работ Управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве. Награжден нагрудным знаком МЧС России "За заслуги", медалями МЧС России "За отвагу на пожаре", "Участнику ликвидации последствий ЧС", "Маршал Василий Чуйков".
- Коренцов Александр Владиславович – старший лейтенант внутренней службы, замначальника 59 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден нагрудным знаком МЧС России "За заслуги", медалью МЧС России "Участнику ликвидации последствий ЧС".
- Андрюшкин Павел Сергеевич – прапорщик внутренней службы, старший пожарный 59 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалью МЧС России "Маршал Василий Чуков".
- Голубев Николай Алексеевич – прапорщик внутренней службы, старший пожарный 47 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 21 ПСО ФПС по Москве. Начал службу в 18 лет в должности пожарного 59 пожарной части Московской области.
- Синелобов Сергей Владимирович – прапорщик внутренней службы, пожарный 47 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 21 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалью МЧС России "Маршал Василий Чуков".
- Макарочкин Павел Геннадиевич – старшина внутренней службы, старший пожарный 59 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалями МЧС России "За отвагу на пожаре" и "Участнику ликвидации последствий ЧС".