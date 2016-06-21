Семьям погибших и пострадавших в Карелии детей начали выплату компенсаций

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Московские власти начали оформлять компенсации семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в Карелии детей, сообщает пресс-служба департамента труда и соцзащиты.

Накануне оказать единовременную материальную помощь семьям погибших и пострадавших детей распорядился Сергей Собянин.

Компенсацию в размере 1 миллиона рублей получат родители погибшего или признанного погибшим ребенка, в размере 300 тысяч рублей – родители пострадавшего ребенка – жителя Москвы.

По вопросам получения компенсаций необходимо обращаться в департамент труда и социальной защиты населения по адресу: улица Новая Басманная, дом 10, строение 1.

В субботу, 18 июня, участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе Карелии. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. Лодки перевернулись и затонули.

Подтверждена гибель 13 детей, поиски еще одного ребенка продолжаются. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и о халатности. Задержаны пятеро сотрудников лагеря. Кроме того, СК задержал главу карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко. По данным МЧС России в настоящее время лагерь закрыли, а всех воспитанников вывезли.

Мэр Москвы дал поручение дополнительно проверить на безопасность места отдыха столичных детей, 20 июня было объявлено в Москве и в Карелии днем траура.