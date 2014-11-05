Москвичи смогут получить компенсацию стоимости детских путевок

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

С 1 ноября начался прием заявлений от москвичей на возврат денег за путевки в детские лагеря. Такая возможность предоставляется с 2004 года, сообщает пресс-служба "Мосгортура".

Право на компенсацию в размере 50 процентов от цены отдыха имеют семьи, которые самостоятельно купили путевки в детские оздоровительные лагеря. При этом размер выплаты не может превышать сумму в 5 тысяч рублей на одного ребенка.

Семьям с приемными детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, полагается полное возмещение стоимости поездки.

Половину своих расходов может получить один или оба родителя в том случае, если они сопровождали в поездке четверых или более детей.

Чтобы получить выплаты, необходимо подать заявление через портал госуслуг. Срок рассмотрения заявки составит не менее 30 календарных дней.

"Мосгортур" занимается организацией детского отдыха и оздоровления, являясь крупнейшим организатором отдыха для детей-льготников. Также совместно с профильными департаментами агентство организует отдых талантливых детей и юных спортсменов.

В 2014 году по решению правительства "Мосгортур" стало единственным оператором детского отдыха в Крыму. По путевкам агентства за время летнего сезона 2014 года отдохнули почти 82 тысячи детей.