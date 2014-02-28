В многоэтажном жилом доме в ЮАО произошел прорыв пожарного крана

Вечером в четверг, 27 февраля, на юге Москвы в 16-этажном доме №51 на Каширском шоссе прорвало пожарный кран. Из-за коммунальной аварии в жилом доме всю минувшую ночь было нарушено водоснабжение, пострадала проводка и не работали лифты, информирует телеканал "Москва 24".

Аварийные службы приехали по вызову через 40 минут и перекрыли подачу холодный воды в поврежденный пожарный кран и дом.

Дому, в котором произошло коммунальное ЧП, почти 30 лет. Как рассказали местные жители, за это время состояние пожарного крана никто ни разу не проверял.

По словам коммунальной службы, на данный момент аварию устранили.