Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля 2014, 07:28

Город

В многоэтажном жилом доме в ЮАО произошел прорыв пожарного крана

В многоэтажном жилом доме в ЮАО произошел прорыв пожарного крана

Вечером в четверг, 27 февраля, на юге Москвы в 16-этажном доме №51 на Каширском шоссе прорвало пожарный кран. Из-за коммунальной аварии в жилом доме всю минувшую ночь было нарушено водоснабжение, пострадала проводка и не работали лифты, информирует телеканал "Москва 24".

Аварийные службы приехали по вызову через 40 минут и перекрыли подачу холодный воды в поврежденный пожарный кран и дом.

Дому, в котором произошло коммунальное ЧП, почти 30 лет. Как рассказали местные жители, за это время состояние пожарного крана никто ни разу не проверял.

По словам коммунальной службы, на данный момент аварию устранили.

коммунальные службы потопы жилые дома прорывы многоэтажки авария чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика