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Культура

04 декабря 2014, 13:12

Ремейк "Ворона" снимет режиссер клипов The Prodigy

комиксы кино Ворон

Фото: facebook.com/TheCrowMovie

Ремейк легендарного фильма "Ворон" (The Crow) 1994 года, который готовит студия Relativity, сменил режиссера. Снимать картину предстоит Корину Харди, работавшему над клипами Ed Sheeran, Biffy Clyro и The Prodigy.

Ранее предполагалось, что режиссером станет Ф. Хавьер Гутьеррес ("Три дня"), однако он оказался недоступен из-за работы над другим проектом.

Перезапуск "Ворона" начнут снимать будущей весной, сообщает Deadline. В фильме сыграет Люк Эванс ("Хоббит: Пустошь Смауга", "Робин Гуд", "Ворон" про последние дни жизни Эдгара Аллана По).

Картина "Ворон" 1994 года была основана на книге комиксов Джеймса О’Барра о музыканте, который воскрес из мертвых, чтобы отомстить убийце, отобравшему жизнь у него и его невесты.

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Во время съемок фильма в результате несчастного случая был убит актер Брэндон Ли, сын Брюса Ли. Члены съемочной группы не заметили застрявшей в стволе пистолета, из которого должны были стрелять в героя Ли, заглушки. Она вылетела при выстреле холостым патроном. Кадры трагедии были уничтожены, после гибели Брэндона фильм доделали с помощью компьютера.

На съемках "Ворона" происходили и другие мистические происшествия. Так, один из актеров серьезно поранил руку, оформитель сошел с ума, а журналист, писавший о фильме, попал в автокатастрофу.

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