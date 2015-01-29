Кевин Спейси появится в роли бизнесмена-кота

Кевин Спейси. Фото: facebook.com/HouseofCards

Оскароносный актер Кевин Спейси снимется в комедии про бизнесмена, который стал котом. Снимать "Девять жизней" (Nine Lives) будет Барри Зонненфельд, режиссер "Достать коротышку", "Дикого, дикого Запада" и "Людей в черном".

По словам Зонненфельда, фильм должен получиться "смешной, эмоциональной и коммерчески успешной комедией", сообщает The Wrap.

Кевин Спейси – обладатель двух "Оскаров", награды он получил за роль в "Красоте по-американски" и "Подозрительных лицах". Актер также играл в фильмах "Семь", "Жизнь Дэвида Гейла", "Планета Ка-Пэкс".

В прошлом году вышел фильм "Несносные боссы 2" с участием Спейси. Кроме того, актер снимается в популярном сериале "Карточный домик", который рассказывает о политических интригах, происходящих в Белом Доме. У Спейси – главная роль.