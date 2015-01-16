Сарик Андреасян снимет фильм с голливудскими актерами за 50 миллионов долларов

Сарик Андреасян. Фото: vk.com/sarikandreasyan
Российский режиссер Сарик Андреасян ("Ограбление по-американски" с Эндрианом Броуди и Хайденом Кристенсеном) планирует снять новый фильм c голливудскими актерами. Его бюджет может составить около 40-50 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.
"Это будет большой фильм, блокбастер за 40-50 миллионов долларов. Я бы даже не побоялся сказать "российский фильм", но с голливудскими актерами. Я планирую, что и российские актеры там тоже будут", - сообщил Андреасян.
Сарика Андреасян также отметил, что сложно конкурировать с западными фильмами, снимая исключительно российское кино.
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"Копродукции более конкурентоспособны и они продаются на все территории. Потому что достаточно иметь какие-то элементы - например, западных актеров, и кино сразу становится более масштабным и продается", - пояснил режиссер.
Российская премьера картины "Ограбление по-американски" состоится 26 января. Лента вошла в программу кинофестиваля в Торонто, прошедшего в сентябре 2014 года.
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