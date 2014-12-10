Простые истины: в прокат вышел фильм "Путешествие Гектора в поисках счастья"

В четверг, 11 декабря, в российском прокате стартует комедийная мелодрама режиссера Питера Челсома ("Давайте потанцуем" и "Интуиция") "Путешествие Гектора в поисках счастья", снятая по книге французского писателя и психолога Франсуа Лелорда. Корреспондент M24.ru посмотрел простую, но трогательную британскую ленту и узнал, насколько тернист и извилист может быть путь к очевидным истинам.

Фото: страница фильма на Facebook

У лондонского психиатра Гектора вроде бы все хорошо – стабильная работа, просторная квартира, обаятельная девушка, вечно выглаженные галстуки и чистые носки. Жизнь течет размеренно и спокойно – правда, вместе с тем слегка скучновато.

Душа Гектора, однако, жаждет чего-то другого – устав от приторной заботы слишком правильной девушки, пациентов с надуманными проблемами и собственной ничтожности, он отправляется куда глаза глядят. Цель одна – выяснить, что же такое счастье и почему он его не чувствует. Начнется путешествие Гектора в Китае, продолжится в Африке, закончится в Америке.

На пути Гектору встретятся самые разные люди – от богатого бизнесмена и китайского проповедника до африканского бандита и известного ученого. И у всех психиатр с завидным упорством будет спрашивать – "А что для вас счастье?".

Фото: страница фильма на Facebook

Заметки, которые Гектор во время поездки сделает в блокноте, до ужаса банальны и просты: "Счастье – это когда тебя любят таким, какой ты есть", "Некоторые думают, что счастье – это богатство и известность", "Счастье – это найти свое призвание". Порой даже кажется противоестественным, что подобные истины взрослый мужчина (да еще и психиатр) черпает из разговоров со случайными людьми.

Впрочем, в этом-то и заключается, наверное, основная проблема Гектора: хотя зрителю и почти ничего не дано узнать о его прошлом, по отрывистым воспоминаниям детства и юности этого человека становится ясно: он почему-то очень долго боялся начать жить.

Несмотря на очевидность и банальность, которыми пронизан новый фильм Челсома, "Путешествие Гектора в поисках счастья" внимания все же заслуживает. Во-первых, лента берет душевностью (в этом европейским кинематографистам не откажешь), во-вторых – актерским составом.

Фото: страница фильма на Facebook

Например, приятно удивляет сыгравший Гектора Саймон Пегг. Он смотрится здесь куда внушительней и искренней, чем в предыдущих своих работах типа "Зомби по имени Шон" и "Армагеддец". А подружку Гектора Клару играет та самая "Исчезнувшая" из нашумевшего фильма Дэвида Финчера – Розамунд Пайк.

В роли богача, которого главный герой встречает в самом начале своего путешествия, снялся любимчик режиссера Ларса фон Триера Стеллан Скарсгард ("Нимфоманка", "Рассекая волны", "Меланхолия"). Бандитом, осевшим в Африке, стал Жан Рено ("Леон", "Васаби", "Невезучие"), а психологом, который разработал собственную "теорию счастья", - Кристофер Пламмер ("Игры разума", "Начинающие", "Звуки музыки").

Конечно, в конце своего путешествия Гектор поймет, что его собственное счастье – вовсе не в горах Китая, не в трущобах Африки и даже не в США, где с мужем и детьми коротает век его старая любовь. Его-то счастье с самого начала было рядом – только вот чтобы это понять, нужно было пройти непростой путь. И в процессе слегка повзрослеть, конечно же.

Фото: страница фильма на Facebook

В общем, главная истина фильма из уст героя так и не прозвучит, однако визуальный ряд проиллюстрирует ее сполна: счастье – это возможность бояться, грустить и радоваться. А еще – возможность жить и ощущать каждую минуту своей жизни.

Мы все обязаны быть счастливыми – скажет Гектор. Может быть, мы все уже счастливы – добавим мы.

Анна Теплицкая