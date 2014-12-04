В прокат выходит комедия с Софи Марсо "Хочешь или нет?"

Софи Марсо в роли Жюдит в ленте "Хочешь или нет?". Фото: warnerbros.fr

4 декабря в российский прокат выходит французская комедия "Хочешь или нет?". В главных ролях Софи Марсо ("Фанфан - аромат любви", "Храброе сердце") и Патрик Брюэль ("Ягуар", "Имя").

Картина рассказывает об эротомане, который раскаивается и хочет завязать со своей привычкой. Герой избегает близкого общения с женщинами, но в его компанию устраивается очаровательная Жюдит. Она всеми способами пытается соблазнить мужчину.

Режиссером ленты стала 63-летняя француженка Тони Маршалл, которая до 1989 года была актрисой ("Придурки на экзаменах").