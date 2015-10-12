С креста и главы колокольни Новодевичьего монастыря сняли леса

Фото: mkrf.ru

В Новодевичьем монастыре завершилось восстановление креста и главы колокольни после пожара, который произошел 15 марта. 9 октября с креста и главы колокольни сняли леса, передает пресс-служба министерства культуры России.

"Глава колокольни воссоздана в прежних габаритах с использованием сохранившихся элементов. Воссоздана прежняя конструктивная схема, сохранены и отреставрированы все несущие элементы главы. Увеличена жесткость конструкций главы. Крест воссоздан по имеющимся в архиве шаблонам и обмерам, усилены цепи и узлы крепления креста", - отмечается в релизе ведомства.

Кроме того, все отреставрированные части колокольни уже прошли испытания на прочность в лаборатории ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко.

Напомним, 15 марта 2015 года на колокольне монастыря вспыхнул пожар. Его площадь составила 300 квадратных метров. В пресс-службе Минкультуры заявили, что сгорели только строительные леса, огонь не проник внутрь колокольни.

Как сообщали в МЧС, к пожару на колокольне могли привести аварийный режим работы электрооборудования или попадание на строительные леса китайского фонарика. При этом в ведомстве отметили, что установить точную причину пожара не представляется возможным, так как вещественный доказательства сильно пострадали в огне.

Все работы по реставрации Новодевичьего монастыря в Москве планируется полностью завершить в 2019 году, сообщает пресс-служба Министерства культуры России. Сейчас ведутся ремонтно-реставрационные работы на стенах и в башнях обители, в Погребовых, Певческих, Ирининских палатах с церковью в честь святого Амвросия Медиоланского.