Коллекционеры винила: шорох иглы в цифровом веке

Цифровая эра, в которой мы живем, все дальше и дальше уводит нас от того времени, когда в основе музыкальной, фото- и киноиндустрии лежало аналоговое оборудование с его тумблерами, рычажками, магнитными лентами и лампочками. Большинство "барахла", которое занимало раньше много пространства, теперь стало ненужным - его задачу с успехом выполняют программы.

Безусловно, до сих пор есть поклонники старой школы, отвергающие дары современности и делающие фото или снимающие те же фильмы не на цифру. В музыкальной индустрии схожая картина - большинство профессионалов используют аналоговые синтезаторы, усилители, примочки и прочее потому, что звук они выдают более объемный и теплый.

Касательно аудиоформатов - CD канул в пучину, несколько десятилетий покрасовавшись на вершине славы. Стало очевидным, что настоящим царем всея звука был и остается винил. Его преимущества - в удобстве тиражирования, лучшем качестве записи (некоторые считают этот факт спорным) и в самом таинстве ритуала слушания. В настоящее время на Западе продажи виниловых пластинок растут, и эксперты прогнозируют, что скоро этот тренд дойдет и до Москвы.

M24.ru пообщался с российскими коллекционерами грампластинок, диджеями и музыкантами, которые рассказали о своей виниловой страсти, "потере музыкальной девственности", последних приобретениях, а также дали советы начинающим собирателям.

РЖБ

"Рома Хлеб, больше известный как РЖБ. Коллекционер пластинок, меломан и перкуссионист. Родился в Тайге в семье медведей. Это все", - так пишет он сам о себе.

На самом деле РЖБ - детектив странных пластинок и музыкант, который создает новые "коллажи" из старых записей. Рома один из немногих коллекционеров необычной музыки в России, не ограниченный рамками жанров. Он находит очень интересные пластинки везде - начиная с детской музыки, и заканчивая пакистанскими саундтреками 70-х годов. О последних РЖБ написал статью.

Я тут как раз собирался посчитать пластинки...никогда. Если честно, даже не пробовал. Разве это важно? На глаз, немногим больше тысячи. Но я ни за что не стану собирать то, что мне не интересно, стараясь ради количества.



Прошлое

Дома всегда была и есть педантично расставленная свалка из научно-фантастических и хоррор-игрушек, перкуссий, каких-то сувениров из путешествий и книг. Но это нормально, без патологий...как мне кажется. Ведь мы все здесь немного не в себе. И я, и даже ты. Главное - под старость не начать копить грязные трусы и кошек, отведя им отдельную комнату, как это бывает, правда?

У меня не было такого прям "осознания", что я коллекционер, будто внутри разжалась какая-то пружина - нет. Просто так получилось. От кого-то досталась уйма советской музыки, которую я слушал и сэмплировал на советском же проигрывателе, но это не считается. В начале 2000-х мой друг Бывший Слим подарил несколько польских джаз-пластинок из коллекции своего отца, которые пылились в подвале долгое время – с этого, можно сказать, все и началось. А когда я приобрел свою первую, по-настоящему дорогую во всех смыслах, пластинку, то уже "лишился девственности" и помешался.

Первым винилом был какой-нибудь бенефис Петросяна или 2 Unlimited, под который мы отплясывали перед уроками в начальной школе, радуясь первым Mars, Stimorol и китайской лапше. Точно и не помню. Первая купленная пластинка была 2H Company, нам в ней облатки ЛСД еще прислали, поэтому с историей приобретение. К сожалению, "бонус" был не от издателей, поэтому любви у нас не вышло. А самая дорогая стоила мне 200 евро, но это был сознательный шаг. Эта пластинка, ни много ни мало, изменила музыкальные предпочтения и восприятие музыки вообще, став спусковым крючком. И этот альбом у меня есть во всех существующих изданиях, кроме диска - мой индивидуальный фетиш. Название не скажу. С тех пор не делаю дорогих покупок, но периодически отдаю +/- сотню за редкие пластинки, которые особенно нравятся. Чем дольше собираешь, тем дешевле получается находить. Но это секрет.

А первым моим проигрывателем был советский. Название и не вспомню уже. Сейчас у меня самый простой Numark, но он мне совсем не нравится. Тут ключ проблемы в том, что я небогат и от одной идеи потратить даже 15-20 тысяч рублей на один вертак ощущаю мелкие скользкие зеленые лапки на своей шее. На эти деньги можно путешествовать или купить много хороших пластинок. Пока я не разбогатею или не выживу из ума, аудиофилом не стану, к сожалению.

В свое время имел прекрасный опыт работы саунд-дизайнером в театре ужасов. Ребята рассказывали сценарий, описывали общую атмосферу, безбожно тыкая пальцем в места, откуда должны были доноситься специфические звуки, а я все это потом оформлял. Были и записи "домашнего хора" в рамках этого проекта, и записи звуков скрипов, скрежетов и подобных жутковатых аудио-образов. Отличное было время, но увы. Сейчас все меньше сэмплирую, предпочитая работать с музыкантами, и все глубже возвращаюсь к истокам - синематической и лайбрари-музыке 70-ых годов. Но отсутствие инструментов и опыта игры на них вынуждает искать и сэмплировать то, что звучит в голове.

Специфика отбора музыки у меня хромает, потому что основной критерий, кроме "нравится-не нравится", необычность. Калейдоскоп жанров сразу рассыпается на сотни осколков. Так было почти всегда – люблю удивляться. И совершенно неважно чему. Музыка в этом смысле имеет особенное очарование – здесь почти нет "черного" и "белого", в смысле четкого разделения по жанру. Нет, конечно, если вы господин Занудов, то у вас и критерии другие.

Но мне все видится неким стилевым смешением, и это всегда интересней. Поэтому охочусь за всем – от краутрока, до саундтреков из индийских фильмов ужасов. Продавец из меня никакой, нет во мне "бизнес-жилок". Хотя мог бы за какие-то проценты и зарабатывать, помогая искать редкие штуки для тех, у кого нет на это времени или желания, но кому это нужно?

Секреты

У пластов есть единое правило – чаще всего цена с годами только растет, а в какой прогрессии – это уже другой вопрос. Здесь все индивидуально, и нужно учитывать множество факторов: редкость, необычность, оформление, историю переизданий.

Конечно, всегда есть discogs, ebay и подобные площадки для селлеров, но здесь каждый сам за себя. Поэтому все диггеры имеют свои секреты, которыми делятся только на тайных сходках в темных коридорах заброшенных замков.

На барахолках шансы чуть больше, чем найти пять тысяч возле приема стеклотары. "У бабуль" шансы выше, но с каждым годом такой поиск становится тяжелей – все вынесли до вас. За границей блошиные рынки и барахолки нам, русским, интересней, во многом благодаря тому, что почти вся нерусская музыка для нашего уха звучит приятней. И еще потому, что там не притесняли таланты серпом и молотом. Но найти по-настоящему редкие местные пластинки так же трудно, как и у нас. Особенно, если вы проездом.

В России своя атмосфера, которую можно охарактеризовать как "……" (плохая – прим.ред.) – это касаемо музыки. За рубежом, в основном Европе и США, продажи с каждым годом растут. А создание собственной музыкальной библиотеки на пластинках становится модным в хорошем смысле этого слова, и теперь mp3 конкурирует разве что с аудио-дисками, если говорить о физических носителях.

Последние пластинки

Can – Vitamin C/ I'm So Green (United Artists Records), которую я искал уже довольно долго. Буквально на днях странным образом появилось недорогое предложение на ebay, и я свой шанс не упустил. Одну очень редкую и дурацкую датскую пластинку для детей. Название не буду говорить, скажу лишь, что искал давно, а купил случайно за копейки. Идет вот в упряжке почтовых голубей, надеюсь, не склюют.

Третья - совсем из разряда фантастики – сингл, на котором оба трека меня буквально делают безумно радостным. Он очень редкий и совсем не популярный, отчего найти еще сложней. Я давно присматривался к предложению за 80 евро, но не решался купить - продавец тот еще прохиндей, а ситуацию с курсом валют вы видели сами. К тому же один друг из Finders Keepers взялся выбить для меня скидку, но что-то пошло не так и одновременно появилась копия в состоянии похуже, но уже за 110 фунтов! И вот тут я не выдержал, дав слабину, и купил. А что поделать, можно иногда себя потешить, поработаю сверхурочно. Или в эскорт.

Размер уонтлиста растет в геометрической прогрессии, ужасая редкостью объектов поиска и беспорядком списков. Но это нормально для любого детектива, а большинство пластинок так и останутся желанными, но недоступными. Потому-то все и продолжается. Хотя сейчас мне все легче удается находить самое сложное малой кровью, иногда и вовсе не тратясь деньгами. Но всегда будут особенно интересные редкости, чью ценность и определить-то сложно, и это держит тебя на постоянном взводе.

Анатолий Айс - основатель вечеринок, радиошоу и подкаста "Функции Фанка", промоутер Анатолий Айс. Фото: предоставлено музыкантом Музыкой я увлекался всегда. У меня большая коллекция компакт-дисков и кассет. В коллекции винила примерно 5 тысяч пластинок. В конце 90-х я начал диджеить , а тогда основным "оружием" диджея была виниловая пластинка. С тех пор и началось. В основном у меня пластинки с музыкой 1970-х: джаз, фанк, соул, рок, раннее диско, некоторое количество буги, хип-хоп 1980-1990-х. Современной музыки почти нет, однако я большой поклонник DapTone Records и большую часть их каталога имею на виниле. Винил начинал собирать с нуля. Родительские пластинки остались в Азербайджане и канули в лету. Хотя у них не было ничего особенного, стандартный набор – Алла Пугачева, Адриано Челентано. Свою первую пластинку не помню, а одна из самых дорогих – это San Francisco T.K.O.'s Herm. Есть, конечно, экземпляры дороже, но эта та пластинка, за которую пришлось отдать ее "реальную цену".

Поначалу покупал пластинки в московских магазинах "Дискогид", "Питч", на питерской "Базе". Сейчас за винилом отправляюсь в московский "Звуковой барьер", если в интернете, то покупаю на Discogs. Одна из самых желанных для меня пластинок сейчас – это "сорокопятка" Gianni Oddi - Dreamin'. Проигрыватель у меня всегда был Technics. Сейчас пользуюсь моделью 1200Mk5. Перед покупкой стоит понять, как ты будешь его использовать в первую очередь. Для игры дома/в клубе или же просто для прослушивания винила. Если первый вариант, то стоит внимательно осмотреть проигрыватель, послушать на нем несколько пластинок, подвигать питч, проверить прочно ли держится тонарм. Technics вертушка довольно нежная и часто капризная, при неправильном обращении, в скором времени начнет свои капризы показывать. Если же аппарат нужен для прослушивания музыки, то можно обратить внимание на вертушки фирмы Pro-Ject. Это Hi-Fi аппараты и у фирмы есть проигрыватели практически в любой ценовой категории. Вообще, отношение к музыке у меня изменилось. Я меньше внимания уделяю современной электронной сцене. Слишком упростился подход к созданию музыки, да и сама музыка, в общем-то, тоже. Ежедневно выпускается столько треков, что в этом "море" легко утонуть. Я стараюсь более пристальное внимание уделять тому, что было раньше. Как звучала и как создавалась музыка в период с 1960-х до конца 1990-х. Последние винилы: Zafra - Z for Zafra (LP); Barbara Stant - Shadow In Your Footsteps (7’’); Gloria Walker - You Hit The Spot (7’’).



DJ Тимур Омар, "ветеран" Горбушки, промоутер, владелец нескольких лейблов, законченный меломан Тимур Омар. Фото: предоставлено музыкантом "Музыка - это единственное чем я серьезно занимался со времен юности. У меня около 4 тысяч пластинок, но количество постоянно меняется. Что-то не выдерживает проверку временем, но и поток новой музыки не останавливается. Винил я начал собирать еще в середине 1980-х. Выбор лежал между грампластинками, аудиокассетами и катушками для бобинных магнитофонов. Последние не содержали оригинальный artwork, аудиокассеты не впечатляли размерами, поэтому остался винил. Коллекционирование – это болезнь, которую сложно победить. Были модели автомобилей, марки, значки, спичечные этикетки. У меня на полках можно найти совершенно разную музыку – я себя не ограничиваю. Например, easy listening 1950-х годов с гавайской музыкой, а также industrial noise или minimal synth начала 1980-х. В конце 1980-х и начале 1990-х не так просто было найти интересовавшую меня музыку. Помню, что счастье переполняло, когда нашел в идеальном состоянии пластинку с плакатом Sisters Of Mercy “Floodland”. Спустя много лет я играл после их единственного московского концерта. Из проигрывателей у меня сначала была "ВЕГА", сейчас использую Technics SL 1210MK2. Это далеко не лучший аппарат для воспроизведения, но одна из немногих модификаций Technics идеально подходящих для DJ нужд. Со времени появления первых компакт дисков продажи винилов падали и достигли дна где-то в конце 90-х. Несколько лет назад случился подъем, хотя лично у меня нет уверенности, что это надолго. Последние винилы: :zoviet*france:* – The Tables Are Turning 2xLP; Cut Hands – Damballah 58 12"; KWC 92 – Dream Of The Walled City (O.S.T.) LP."



Александр DJ Osadchi, ОСНОВАТЕЛЬ ВЕЧЕРИНОК FUNK EXPLOSION Александр Осадчий. Фото: Предоставлено музыкантом "Честно говоря, я не тру коллекционер, и ни разу не считал пласты, но на глазок метров 10 семидюймовок и метров 20 двенадцатидюймовок и элпишек. Начал собирать с оркестров и джаза, потом продолжил Lounge и Easy, сейчас в основном покупаю r'n'b, jazz, latin, soul и funk. Слушать музыку я стал перед "Олимпиадой 80" - у меня появился магнитофон "Весна 203", и понеслись кассеты. Винил в мою жизнь пришел после службы в СА, а осознанное собирание винила началось с 1989 года, когда толпы людей пытались избавиться от него в связи с переходом на компакт-диски. Мой первый проигрыватель был куплен с первой зарплаты. Это был "Электроника 017", отечественный проигрыватель высшего класса, на то время мне его хватало. При выборе в первую очередь нужно понять, что ты собираешься с ним делать. У меня для игры сейчас пара классических Technics 1210 mk2. В основном покупаю пластинки в сети. Естественно, через какое-то время что-то продаю или меняю. Цены на пласты действительно растут, так как появляется новое поколение диджеев, и на всех не хватает пластинок - они имеют свойство заигрываться-затираться, да и просто ломаться. ну и еще рост цены тесно связан с изданием на сборнике или использованием в семплах и в кино. Радует, что у нас в стране у молодежи появляется интерес именно к винилу - среди групп стало модно выпускать себя на виниле. Последние винилы: Kako & His All-Stars - Cool Jerk(Futura) bugalu; Raoul Zequeira - Hey!Hey!Hey! Si Senor(Vogue) bugalu; El Opio - Kashanga (Poderoso) latin funk."



DJ Андрей Чагин, участник диджейской группировки Flammable Beats Андрей Чагин. Фото: Юлия Чернова "В моей коллекции около 6 тысяч пластинок, плюс 2-3 тысячи "сорокопяток". Увлекся этим, когда впервые поставил иглу на пластинку. Меня пленило звучание винила и его эстетика. В коллекции в основном фанк, соул, хаус, техно, афро, реггей, даб, хип хоп, нью вейв, прогрессив рок, эмбиент, классическая музыка и так далее. Нет хардкора и метала, я не слушаю эти жанры. При всем количестве винила, я не считаю себя коллекционером. Редких и дорогих пластинок у меня нет. Я не гоняюсь за ценой, покупаю только то, что нравится и в пределах своих возможностей. У нас с женой есть магазин, в котором мы продаем эксклюзивный материал с трех американских лейблов Stones Throw, PPU и iL. Личную коллекцию я пополняю благодаря аукционам. Цена, как правило, зависит от тиража и от самого исполнителя. Но, даже если исполнитель посредственный, цена может вырасти из-за маленького тиража. Раньше было немного магазинов виниловых пластинок, а интернете вообще не было. На Новом Арбате (тогда еще Калининский проспект – это 1994 год) был магазин, который теперь находится напротив моего дома, - "Звуковой барьер". Но в любом случае пластинки чаще беру в интернете - Discogs, Ebay, Groove collector, Music stack. Последние винилы: Chute Libre, The Atomic Crocus - Ombilic Contact, Love Root - Funky Emotion."



Игорь DJ ELN, основатель и барабанщик Soul Surfers DJ ELN. Фото: Предоставлено музыкантом "Никогда не считал, сколько у меня пластинок. Счастливые пластов не считают! Сила - не в количестве, а в качестве подборки. Собирать винил начал еще с детства. Однажды в летнем лагере на дискотеке услышал песню со скретчами, стал выяснять, что это за звуки - понял, что они издаются диджеями на пластинках. Пошел к соседу, достали проигрыватель, попробовали - похоже. Понял, что хочу стать диджеем, а диджеинг и собирание пластинок неотделимы друг от друга – так мне тогда казалось. Из дедушкиной коллекции мне достались крутые пластинки, как "демократов" так и советских музыкантов. Но первый винил я купил сам, на развале. Самой первой пластинкой стал "Ансамбль "Мелодия" – "Популярная Мозаика", купленный рублей за 100. В то время я еще не "рубил" в ценах, уже сейчас понимаю, что можно было и за 50 рублей взять. За это время успел погоняться за многими раритетами, но никогда не покупал пластинки дороже 200 долларов, хотя в моей коллекции есть экземпляры намного дороже. Рынок советских пластинок сейчас сильно изменился - много людей ищут пластинки "с грувом" и всякие странности, отчего советские пластинки сильно повысились в цене, особенно в столицах. А на мировом рынке - фанк и соул дешевеет (но есть и исключения), а психоделик рок - дорожает. Покупал и покупаю винил на развалах, в комиссионках, у мужиков, которые занимаются продажей профессионально. В интернете тоже, тогда он уже был, и много всего было в продаже интересного по низким ценам. Сейчас - интернет и магазины".



Эдуард DJ ED, работник в сфере звукозаписи Dj ED. Фото: Предоставлено музыкантом Точного количества своих пластинок я не знаю и не думал их считать…примерно около 3 тысяч. Свою первую пластинку я приобрел в начале 80-х. Винил меня заинтересовал своей формой, содержанием и оригинальным оформлением. Это единственный носитель, сочетающий в себе все задуманное музыкантами - от оригинальной обложки и фотографий исполнителей до малейших деталей записи. В юности я коллекционировал монеты, марки, фотографии и журналы с зарубежными музыкантами. Ну и, конечно же, записи на магнитных лентах. У меня было несколько проигрывателей: первый – "Вега", потом "Эстония" и JVC. В девяностых приобрел Technics. При покупке старого или нового проигрывателя следует обратить внимание на его исправность, внешний вид, тип привода, состояние тонарма и соединительного разъема для картриджа с иглой. Также уточните наличие проводов и их качество, состояние питча и других деталей. Если прилагается старая игла, то ее лучше заменить. В моей коллекции Funk, Soul, Jazz, R'n'B (50's - 60's), Latin Boogaloo, Popcorn и другие жанры, преимущественно на 45's. В 90-х и начале 2000-х приобретал пластинки в специализированных комиссионных магазинах. Я и сегодня захожу в такие места, но реже – в приоритете интернет. Часто бываю на барахолках, вижу как молодые люди копаются в старых пластинках. Лично мне редко удавалось найти что-либо дельное в этих местах, по большей части это были книги и фотоальбомы. Я гонялся за многими пластинками, и не обязательно дорогими. За одной вот до сих пор гоняюсь, но ее стоимость с каждым разом становится все выше и выше. Для того, чтобы открыть для себя новый трек и исполнителя, нужно потратить безумно много времени, исследовать большой объем материала. Все это касается только интернет-диггинга. Я редко продаю пластинки, но сейчас серьезно подумываю заняться этим. Кстати, статистику роста и снижения цен на пластинки можно посмотреть на popsike.com. На мой взгляд, рынок винила изменился в лучшую сторону. Появляются новые магазины с неплохим ассортиментом. Современные лейблы ответственно подходят к оформлению своих изданий, придерживаются и ориентируются на то, как это делалось в эпоху расцвета винила. Когда ты держишь в руках двойной альбом с разворачивающимся конвертом, завораживающий своей красотой и изданный ограниченным тиражом, то понимаешь, что винил - это произведение искусства. Последние пластинки: Cymande - Promised Heights (LP), King Curtis - Sweet Soul (LP), Larry Hall - Rebel Heart (45).



