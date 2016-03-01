Взрывное устройство в колледже на севере Москвы не нашли

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Столичная полиция обследовала помещение Колледжа железнодорожного и городского транспорта и не обнаружила в здании взрывных устройств и других опасных предметов, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

Ранее сотрудников и студентов столичного колледжа эвакуировали из-за поступившего анонимного звонка о бомбе, якобы заложенной в учебном заведении по адресу Михалковская улица, дом 52.

В настоящий момент сотрудники МВД устанавливают личность звонившего, проводится проверка по выяснению обстоятельств.