За день волонтеры упаковали около 25 тысяч книг библиотеки ИНИОН

Фото предоставлено пресс-службой ИНИОН РАН

Впервые после пожара в библиотеке ИНИОН РАН привлек волонтеров для подготовки книг к транспортировке в места хранения. За день волонтерам удалось упаковать уже 25 тысяч книг, сообщает пресс-служба ИНИОН.

Координаторы от дирекции ИНИОН разделили волонтеров на группы и распределили их по нескольким участкам. Кто-то собирал коробки для упаковки книг и разносили их по местам, а другая группа упаковывала книги.

Кроме того, добровольцы работали с книжным фондом. 24 февраля они занимались сектором иностранной литературы до 1985 года и сектором с фондами книг, размещенных по размеру корешков.

Работа над упаковкой книг и их отправкой будет продолжаться. Помощь волонтеров потребуется еще в течение недели. В свою очередь, работы по транспортировке и размещению книг выполняют сотрудники ИНИОН РАН и специализированными компаниями.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Ранее в Facebook была создана группа "ИНИОН РАН. Помощь в ликвидации последствий пожара. Группа для добровольцев". Сейчас в ней состоит около двух тысяч человек.

"Перчатками и масками мы вас обеспечим. Просьба одеваться в рабочую одежду (поскольку пыли и запаха гари не избежать)", – отметили представители библиотеки.

По предварительным данным, в результате пожара библиотека ИНИОН потеряла порядка 5,42 миллионов книг. Часть пострадавших от воды при тушении пожара томов отправят в криокамеру госархива научно-технической документации, где их будут сушить в вакууме при низкой температуре.

Между тем, как заявил глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, на восстановление книг из библиотеки ИНИОН может уйти около 150 лет.

Напомним, пожар в библиотеке ИНИОН возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Полностью пожар потушили спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

По факту пожара прокуратура проводит проверку. Оценивать будут действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания. Также предстоит выяснить, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.