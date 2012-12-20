В Москве открылась первая библиотека для бездомных

Фото: livejournal.com

Московские блогеры добились открытия в городе библиотеки для бездомных. Она располагается в центре социальной адаптации на Новоясеневском проспекте, 1.

"(Заведующая центром) Наталья Александровна рассказала, что обитатели центра – в основном люди образованные, много читают, хранят в комнатах книги. Как мы поняли, они обмениваются книжками с сотрудниками, обсуждают прочитанное. Но книг не хватает, они зачитаны. Поэтому к нашей инициативе постояльцы центра отнеслись очень благожелательно, внимательно рассматривали книги, интересовались не только содержанием, но и годами выпуска. Рассуждали о поэзии, прозе, книгоиздании, об электронных и аудиокнигах. И не хотели расходиться, хотя как раз было время обеда. Многие после обеда вернулись", – пишет в своем блоге пользователь Эльдар Бадырханов.

По его словам, среди пожеланий к библиотеке – книги Юза Алешковского, стихи Высоцкого и книги о Высоцком, Макс Фрай, Ян Амос Коменский. Организаторы акции обещают, что будут продолжать заниматься уличными стеллажами, когда станет теплее, так как собрано уже более 400 книг.

Помощь энтузиастам оказал департамент социальной защиты Москвы. "Было приятно, что наши стереотипы об общении с органами власти оказались опровергнуты", – отметил Бадырханов.