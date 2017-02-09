Режиссер "Молодого Папы" написал книгу по своему сериалу

Книга "Вес бога" (Il peso de dio), написанная кинорежиссером Паоло Соррентино по мотивам собственного сериала "Молодой Папа", поступила в продажу в Италии, сообщает ТАСС.

Премьера первого сезона сериала сериала состоялась в октябре 2016 года на канале Sky Atlantic в Италии и Германии. Позже его показали французский Canal+ и американский HBO.

Роль несуществующего кардинала Ленни Белардо из США, ставшего самым молодым в истории Папой Римским Пий XIII, сыграл Джуд Лоу. Молодой понтифик имеет противоречивый подход к религии и вере и отказывается появляться на публике. Кроме того, он переживает детскую травму – ребенком оставили его в монастыре родители-хиппи.

Режиссер заявил, что своей книгой хотел пояснить, как родился этот персонаж. "Но не стоит, как и в фильме, искать мораль", – добавил он.

Соррентино уже работает над продолжением истории необычного главы Римско-католической церкви. В ней затрагиваются острейшие проблемы Ватикана, например, многочисленные случаи педофилии.

Идея "Молодого Папы" появилась у Соррентино очень давно, но воплотить ее он долго не решался. "Я полагал, что в нашей стране на эти темы наложено табу. Но я ошибался. Духовенство всегда одновременно и привлекало меня, и вызывало недоверие", – отметил он, добавив, что с миром духовенства знаком не по наслышке – он учился в католическом лицее, которым управляли монахи-салезианцы.