25 июня 2015, 12:13

Спорт

В столице пройдет выпускной вечер на английском языке от радиостанции Moscow FM

Выпускной вечер на английском языке от радиостанции Moscow FM

25 июня в Москве пройдет выпускной вечер на английском языке, который устраивает англоязычная радиостанция Moscow FM.

Гостей ждет концерт группы Wet Red во главе с Эвелиной Вострокнутовой и Дианы Арбениной, которая вместе с "Ночными Снайперами" представит несколько новых песен на английском языке. Вечер завершится акустическим сетом группы Therr Maitz.

Диджеем на мероприятии будет Ernie Dike, ведущий чарта Moscow FM Top 20.

Выпускной состоится в Tap & Barrel Pub по адресу в 20.00 по адресу Большая Дмитровка, 13, Tap & Barrel Pub. Вход свободный.

