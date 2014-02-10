Форма поиска по сайту

ФСКН планирует проверить элитные столичные клубы

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков планирует проверить элитные столичные клубы.

"В некоторые заведения сложно попасть даже оперативникам. По таким местам можно организовать рейды совместно с врачами, которые определят, есть ли среди посетителей люди в наркотическом опьянении", - цитирует главу столичного управления ФСКН Вячеслава Давыдова телеканал "Москва 24".

По некоторым данным, проверки могут начаться уже в 2014 году.

Напомним, ранее ФСКН направила письмо префекту ЦАО с требованием закрыть клуб "Известия Hall", где неоднократно выявлялись факты продажи наркотиков.

Там же был задержан бармен, занимавшийся распространением запрещенных веществ.

клубы ФСКН проверки

