ФСКН планирует проверить элитные столичные клубы

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков планирует проверить элитные столичные клубы.
"В некоторые заведения сложно попасть даже оперативникам. По таким местам можно организовать рейды совместно с врачами, которые определят, есть ли среди посетителей люди в наркотическом опьянении", - цитирует главу столичного управления ФСКН Вячеслава Давыдова телеканал "Москва 24".
По некоторым данным, проверки могут начаться уже в 2014 году.
Напомним, ранее ФСКН направила письмо префекту ЦАО с требованием закрыть клуб "Известия Hall", где неоднократно выявлялись факты продажи наркотиков.
Там же был задержан бармен, занимавшийся распространением запрещенных веществ.