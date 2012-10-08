Локаут в НХЛ: кто приехал покорять КХЛ

Павел Дацюк. Фото: ИТАР-ТАСС

Локаут, который объявлен в этом году в Национальной Хоккейной Лиге, стал, пожалуй, радостным событием для мировых хоккейных держав, исключая, конечно, США и Канаду. Пока за океаном подсчитывают убытки и пытаются склонить руководство НХЛ и лидеров профсоюзов к диалогу и поиску конструктивного решения, звезды мирового хоккея разъехались по различным чемпионатам. На время едва ли не самым большим игроком в мире клубного хоккея стала Континтальная Хоккейная Лига. Кто приехал в КХЛ из-за океана и какие команды могут похвастаться звездными новичками?

Отметим, что руководство КХЛ ввело достаточно жесткий лимит на количество легионеров из НХЛ. Боссы лиги решили, что выступать за команду имеют право максимум три человека, приехавшие из-за океана и только один легионер. Таким образом, в КХЛ во время локаута вернулись, в основном, российские хоккеисты, выступавшие раньше еще в Суперлиге. Для некоторых из них во главе угла стоял финансовый вопрос, а кто-то, как например Александр Семин, решил помочь родной команде, которая не хватает звезд с неба.

ЦСКА (Москва)

Илья Брызгалов. Фото: ИТАР-ТАСС

Столичным армейцам посчастливилось усилиться сразу тремя хоккеистами из НХЛ. Самым главным приобретением можно считать звезду "Детройта" Павла Дацюка. Когда стало известно, что в НХЛ неотвратим локаут, Дацюк начал вести переговоры сразу с несколькими клубами КХЛ. Поначалу считалось, что наибольшие шансы заполучить нападающего у "Ак Барса". 16 сентября даже было анонсировано, что Дацюк подпишет контракт с казанским клубом. Но ЦСКА сумел предложить более выгодные условия и Павел проведет ближайший год в Москве.

Не менее громким, чем подписание контракта с Дацюком, стало и появление в составе "красно-синих" Ильи Брызгалова. Самый дорогой вратарь НХЛ решил не изобретать велосипед, а отправился пережидать локаут в стан московских армейцев. До отмены сезона в НХЛ Брызгалов выступал за "Филадельфию Флайерс".

Вернулся в КХЛ и нападающий "Торонто" Михаил Грабовский. Неожиданностью такое решение не стало, столичный клуб обладает поистине колоссальным бюджетом, сравнимым, пожалуй, только с петербургским СКА, поэтому сомнений в том, что ЦСКА использует все три отведенных вакансии не было наверное ни у кого.

СКА (Санкт-Петербург)

Илья Ковальчук. Фото: ИТАР-ТАСС

Армейцы из Санкт-Петербурга тоже не могут назвать себя обделенными вниманием. На сегодняшний день команда Милоша Ржиги обладает очень серьезным бюджетом, который позволяет ей рассчитывать не только на решение самых высоких задач в первенстве страны, но и на подписание новых высококлассных хоккеистов. Если проводить аналогии с футбольным чемпионатом России, СКА очень напоминает "Зенит" - высокие цели, огромные траты и не слишком удачное выступление в финальной части самого важного турнира (для "Зенита" - Лига чемпионов, для СКА - Кубок Гагарина). Неудивительно, что как только в НХЛ объявили локаут, очень многие игроки стали смотреть именно в сторону СКА.

Главным приобретением и изюминкой трансферной политики СКА в период локаута стал Илья Ковальчук. Герой чемпионата мира 2008 года, который за две шайбы в ворота канадцев стал почетным гражданином Тверской области, подписал соглашение с петербуржцами. Сватали Ковальчука и в московский "Спартак", где Илья начинал профессиональную карьеру, но москвичи не могут похвастаться большим бюджетом и, как следствие, пока не подписали ни одного хоккеиста из НХЛ.

Удалось СКА подписать и другого известного игрока - Владимира Тарасенко. Не успел молодой хоккеист подписать контракт с "Сент-Луисом", как случился локаут и ему пришлось возвращаться в Россию. Правда, не в небогатую "Сибирь" а в СКА, который можно считать одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина.

Схожая ситуация и у Сергея Бобровского. Только-только молодой голкипер успел заключить соглашение с "Коламбусом", как все мечты о дебюте в НХЛ пришлось отложить на год. Пришлось Сергею возвращаться в Россию для поддержания игровой формы. Он стал третьим новичком СКА.

"Металлург" (Магнитогорск)

Евгений Малкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Удачно поработала на трансферном рынке и "Магнитка". Клуб с историей и солидными традициями, особенно в российское время. Наверное, уместным будет сказать, что именно "Металлург" наиболее успешно поработал по привлечению игроков после объявления локаута. Интересный факт: все трое игроков, с кем были подписаны контракты, ранее выступали за "Магнитку".

Герой чемпионата мира 2012 года Евгений Малкин вернулся в родной до себя клуб. Шесть лет назад он отправился покорять заокеанские просторы в "Питтсбург" и успел выиграть Кубок Стэнли в составе "пингвинов". Теперь Малкин постарается помочь "Магнитке" в завоевании Кубка Гагарина.

Вернулся в Магнитогорск и защитник Сергей Гончар. Ветеран уже второй локаут пережидает именно в "Металлурге". В этом сезоне его сватали в ЦСКА, но Гончар решил помочь своей бывшей команде.

Последним приобретением "Магнитки" стал нападающий Николай Кулемин. Он также вернулся в родной для себя клуб, где семь лет назад начал профессиональную карьеру. В "Торонто" у Кулемина дела шли очень даже неплохо, да и в сборной России он был не на последних ролях - отметился шайбой на последнем, победном для нас, чемпионате мира.

"Локомотив" (Ярославль)

Семен Варламов. Фото: ИТАР-ТАСС

Трагедия, произошедшая год назад с "Локомотивом", не убила команду. "Железнодорожники", пропустившие предыдущий сезон из-за отсутствия состава, в этом вернулись в КХЛ и с новыми силами вступили в борьбу за чемпионство. Как говорится, выиграть и для себя, и для тех парней, которые уже не смогут выйти на лед в форме "Локомотива".

На время локаута состав ярославцев пополнил вратарь Семен Варламов, который четыре года назад переехал за океан, после трех лет выступлений за "Локомотив". "Варли", как его любят называть за океаном, знаменит своим сумасшедшим "сэйвом", когда умудрился отразить шайбу легким движением клюшки, уже лежа на льду. Помимо впечатляющей статистики выступлений в НХЛ, Варламов блистал и на последнем чемпионате мира, который сборная России выиграла, что называется, "в одни ворота".

Артем Анисимов так и не успел попробовать свои силы в новой команде. Отмена сезона сыграла свою роль и форварду пришлось отправиться обратно - в "Локомотив".

Также "Локомотив" подписал контракт с защитником "Флориды" Дмитрием Куликовым. Оборонец не планирует оставаться в ярославской команде после завершения локаута, но пока руководство лиги и профсоюзы далеки от подписания коллективного соглашения и об отъезде Куликова во "Флориду" можно не задумываться.

"Динамо" (Москва)

Александр Овечкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" не располагает таким огромным бюджетом, как ЦСКА, но это не помешало "бело-голубым" заполучить в команду одну из главных звезд российского хоккея - Александра Овечкина. "Ови" подписал годичное соглашение с "Динамо", которое для него является родным клубом. В 2001 году Овечкин начал свою карьеру в "Динамо", спустя четыре года покинул "бело-голубых" ради "Вашингтона".

"Торпедо" (Нижний Новгород)

Нижегородское "Торпедо" не относится к числу грандов КХЛ, но тем не менее обладает достаточно крепким и боевым составом. Поможет в решении игровых задач торпедовцам опытный "энхаэловский" защитник Антон Волченков. В "Нью-Джерси" Волченков - один из ведущих защитников клуба, нет никакого сомнения, что в "Торпедо" он станет игроком первой пары защитников.

"Барыс" (Астана)

Есть "свои люди" в НХЛ и у казахстанского "Барыса". В команду вернулся Николай Антропов. Прошло уже почти 15 лет с того момента, как форвард вышел последний раз в форме казахстанского клуба, тогда КХЛ еще даже не находилась в планах спортивных чиновников, а он все же вернулся. И весьма вероятно, что вернулся надолго, поскольку возрастному Антропову вполне может приглянуться КХЛ.

"Динамо" (Минск)

Джо Павелски в окружении хоккеистов сборной Канады. Фото: ИТАР-ТАСС

Минское "Динамо" является одним из немногих клубов КХЛ, руководство которого пытается сохранить собственные бюджетные средства и в то же время привлечь в команду новых хоккеистов. На время локаута минчане неплохо усилились - приехал финский голкипер Пекка Ринне, который в НХЛ выступает за "Нэшвилл", нападающий "Виннипега" Эвандер Кейн, а также состав "зубров" пополнит нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Джо Павелски. Последний обговаривает детали годичного контракта с клубом.

"Динамо" (Рига)

Единственным (скорее всего пока) приобретением рижского клуба стал Каспар Даугавиньш. Впрочем, считать этот переход полностью "послелокаутным" нельзя - хоккеист тренировался с клубом задолго до объявления локаута.

"Слован" (Братислава)

Клуб из Братиславы тоже сработал на трансферном рынке как полагается. Поскольку "Слован" - единственная словацкая команда, выступающая в КХЛ, а уровень словацкой хоккейной лиги не слишком высок, было ясно, что в клубе появятся воспитанники словацкой хоккейной школы.

Первым стал Любомир Вишновский. Защитник подписал контракт со "Слованом" всего на месяц, но, вероятнее всего, ему придется остаться в команде на протяжении всего сезона. Заокеанские новости не дают Любомиру лишнего повода для оптимизма, поскольку сезон, скорее всего, будет полностью отменен.

"Авангард" (Омск)

Никита Никитин. Фото: ИТАР-ТАСС

Некогда одна из самых сильных команд страны сейчас переживает не лучшие времена. Но на привлекательность "Авангарда" для потенциальных новичков это никак не влияет. Во время локаута, когда все топ-клубы лиги наперебой подписывали отечественных звезд, "Авангард" находился в тени. Но это длилось недолго - вскоре было объявлено, что состав команды пополнят капитан "Виннипега" Эндрю Лэдд и защитник Никита Никитин.

Никитин является воспитанником "Авангарда" и успел провести в НХЛ всего два сезона.

"Лев" (Прага)

Пражский "Лев" не претендует на победу в Кубке Гагарина, но выступления в этом сезоне показывают - команда способна преподнести немало сюрпризов своим болельщикам. Первой приятной неожиданностью для болельщиков пражан стало появление в состава "Льва" защитника Здено Хары. Все считали, что словак пополнит ряды "Слована", но "Лев" сработал на опережение и первым предложил контракт Харе.

Также "Лев" укрепился нападающим Якубом Ворачеком, который ранее выступал за "Филадельфию".

"Витязь" (Подольск)

Укрепил свой состав и подольский "Витязь" - год в составе команды, которую большинство специалистов считает самым грубо играющим клубом лиги проведет защитник Андрей Марков. Таким образом, может появиться новая связка защитников из двух Марковых - Андрея и Даниила.

"Донбасс"

Руслан Федотенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Украинский хоккей на уровне сборных - давно забытое явление. Украина на сегодня не находится в числе претендентов на какие-либо высокие места. Возможно, ситуацию позволит поправить создание хоккейной команды на базе которой можно формировать сборную. "Донбасс" привлек двух украинских хоккеистов для выступлений на время локаута - известного Руслана Федотенко, который уже много лет сражается на просторах льда НХЛ и молодого и перспективного Антона Бабчука.

"Атлант" (Мытищи)

Мытищинская команда усилилась голкипером Антоном Худобиным. В "Бостоне" молодой вратарь плотно осел на скамейке запасных, но в "Атланте" у него вряд ли найдутся серьезные конкуренты. А за время локаута, глядишь, и проявить себя можно так, что в "Брюинз" доверят место в основе.

"Трактор" (Челябинск)

Отметился на трансферном рынке и челябинский "Трактор". Клуб пополнил нападающий Андрей Костицын. Весьма вероятно, что новобранец челябинцев останется в команде и после локаута.

Александр Семин

Александр Семин. Фото: ИТАР-ТАСС

Нет, это не опечатка, после клубов идет именно фамилия Семина. Он не открыл клуб имени себя, но поступок известного хоккеиста заслуживает всяческого уважения. Александр решил выступать за родной красноярский "Сокол" за символическую зарплату в 50000 рублей в месяц. "Сокол" не является командой КХЛ, а относится ко второму эшелону российского хоккея, но Семина это не смутило и локаутный год нападающий "Вашингтона" планирует провести в составе красноярцев.

Напомним, правилами КХЛ регламентировано, что каждый клуб вправе заявить трех хоккеистов из НХЛ на время локаута, при этом только один из новичков может быть легионером. Контракты новых игроков не будут учитываться под общим потолком зарплат. Ограничение по легионерам - не больше пяти человек в каждой игре - изменений не претерпело.

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov