В ночном клубе девушка получила сильные ожоги из-за алкогольного коктейля

В столичном клубе девушка едва не сгорела заживо из-за коктейля

В развлекательном клубе на юге Москвы 24-летняя девушка едва не сгорела заживо из-за алкогольного коктейля, передает телеканал "Москва 24".

"Готовили какой-то огненный коктейль на барной стойке. Одним словом, был открытый огонь, рядом стояла девушка в костюме, который соответственно, полностью вспыхнул, то есть он полностью сгорел на ней. И весь клуб (он был не очень большой) наполнился запахом горелых волос", - рассказывает очевидец Оскар.

"Произошел несчастный случай с девушкой: произошло воспламенение лака для волос. Мы оказали ей первую помощь - вызвали скорую. Через 15 минут приехала скорая, девушку забрали в больницу", - добавила администратор клуба Марина.

Ожоги головы, рук, груди, - по данным медиков, у пострадавшей поражено 42 процента тела. Сейчас она находится в 36-й клинической больнице.

"При поступлении больной выполнена первично-хирургическая обработка ожоговых ран, проводится противошоковая терапия. Она осмотрена всеми специалистами. На данный момент состояние больной остается тяжелым, но стабильным", - заявил заведующий ожоговым отделением ГКБ №36 Тимур Сухов.

Случаи непреднамеренного поджога посетителей в столичных заведениях происходят периодически. Так, в январе M24.ru сообщало, как из-за ошибки бармена загорелась девушка. В результате пострадавшая получила ожоги второй и третьей степени.