Muse выпустили первую за два года песню и клип с моделью-инвалидом Лорен Вассер

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Британская рок-группа Muse выпустила первую за два года песню Dig Down и клип на нее. Ролик был опубликован на официальном канале группы в YouTUBE.

Песня как всегда получилась вдохновляюще-протестной. "Когда бог решает идти другим путем, а клоун занимает трон, мы должны найти свой способ", – поет Мэтт Беллами. – "Повернись к стреляющему и, вопреки всему, ты найдешь свой путь". Станет ли сингл началом нового альбома – остается неясным.

В видео снялась американская модель Лорен Вассер, потерявшая ногу из-за токсического шока. В клипе она стала олицетворением борьбы за существование в реальной жизни.

Видео: YouTube/Muse