Сергей Жуков тряхнул стариной вместе с "Иванушками International"

Кадр из клипа "Когда мы были молодыми"

Солист группы "Руки вверх!" выпустил клип на песню "Когда мы были молодыми", посвященную воспоминаниям о минутах былой славы. Премьера клипа состоялась на официальном канале группы в YouTube.

В видеоролике музыкант вместе солистом группы "Иванушками International" Андреем Григорьевым-Аполлоновым собирает вечеринку в доме престарелых, вспоминая времена, когда они были на пике популярности. Клип начинается с того, как молодую медсестру знакомят с одним из жильцов интерната, Сергеем Евгеньевичем Жуковым. Оказывается, что о группе "Руки вверх!" она что-то знала от бабушки, но никогда не слышала их песен.

В съемках клипа также приняли участие Алексей Рыжов из группы "Дискотека Авария" и певец Шура.

Видео: youtube/пользователь: Руки Вверх