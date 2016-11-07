Форма поиска по сайту

07 ноября 2016, 16:39

Шоу-бизнес

Сергей Жуков тряхнул стариной вместе с "Иванушками International"

Кадр из клипа "Когда мы были молодыми"

Солист группы "Руки вверх!" выпустил клип на песню "Когда мы были молодыми", посвященную воспоминаниям о минутах былой славы. Премьера клипа состоялась на официальном канале группы в YouTube.

В видеоролике музыкант вместе солистом группы "Иванушками International" Андреем Григорьевым-Аполлоновым собирает вечеринку в доме престарелых, вспоминая времена, когда они были на пике популярности. Клип начинается с того, как молодую медсестру знакомят с одним из жильцов интерната, Сергеем Евгеньевичем Жуковым. Оказывается, что о группе "Руки вверх!" она что-то знала от бабушки, но никогда не слышала их песен.

В съемках клипа также приняли участие Алексей Рыжов из группы "Дискотека Авария" и певец Шура.

Видео: youtube/пользователь: Руки Вверх

клипы музыка Руки вверх! новости культурного мира

