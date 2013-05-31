От укусов клещей в этом году больше всего страдают горожане - Онищенко

Фото: М24.ru

В этом году в России зафиксировано 56 случаев заболевания клещевым энцефалитом – это в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (125 случаев). Об этом заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, в этом сезоне большинство заразившихся – горожане. Кроме того, в этом году отмечено 208 случаев заболевания клещевым боррелиозом, большей частью в Липецкой и Московской областях, Хакасии, Туве и Краснодарском крае.

Как рассказал главный санитарный врач России, всего в этом году от укусов клещей пострадали свыше 148 тысяч человек. Это в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом значительно уменьшилось количество пострадавших в Центральном федеральном округе – почти в 3 раза, добавил Геннадий Онищенко.

Он также рассказал о том, что перед заездом детей в летние лагеря на их территории была проведена противоклещевая обработка. "Каждый укус ребенка – это ЧП, которое допускать нельзя", - отметил глава Роспотребнадзора. По его словам, пик клещевой активности закончится в конце июня.