LIVE: концерт Владимира Мартынова и музыкальных инженеров Grandbrothers

Каждый месяц на разных площадках проходят концерты, где акустика соединяется с электроникой. Этот проект называется Sound Up. В четверг на "Стрелке" пройдет очередное выступление. Владимир Мартынов считает, что время композиторов прошло, однако сочиняет музыку. Она уходит корнями в русскую традиционную культуру, потому интуитивно понятна слушателю. Немцы Grandbrothers – музыкальные инженеры. Они изучили рояль вдоль и поперек, собрали все посильные ему звуки и сложили из них мелодии. Если закрыть глаза, покажется, что на сцене несколько инструментов, но на самом деле один, с черно-белыми клавишами.

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 9 июня в 21:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 9 июня, 21:00

9 июня, 21:00 Где смотреть: Москва онлайн



