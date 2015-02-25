В iTunes выложили классические альбомы Мариинского театра

Мариинский театр. Фото: mariinsky.ru

В iTunes появилась коллекция произведений классической музыки Мариинского театра. Все альбомы представлены в формате "Mastered for iTunes".

"Записи Мариинского созданы в одном из самых лучших концертных залов в мире с использованием инновационного формата Mastered for iTunes, который максимально передает ощущение присутствия на живом концерте и позволит самой широкой публике услышать исполнение величайших музыкантов в высоком акустическом качестве", - сообщает основатель лейбла "Мариинский" Валерий Гергиев.

Коллекция Мариинского включает такие эксклюзивные релизы, как концерт Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром №1 в исполнении Дениса Мацуева и Валерия Гергиева.

Для создания формата продюсеры работали с аналоговым оригиналом, записанным в концертном зале Мариинского, используя специальные инструменты для мастеринга и обработки.



