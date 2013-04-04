Клады Москвы: что хранили древние горожане на "подземных депозитах"

Ровно 866 лет назад, 4 апреля 1147 года, ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий пригласил своего друга и союзника новгород-северского князя Святослава Ольговича попировать в небольшое сельцо Москву на окраине своего княжества. "Приезжай ко мне, брате, на Москов. Дам тебе обед силен!" - приводит слова Долгорукого Ипатьевская летопись. Именно эту дату принято считать днем основания российской столицы. По случаю этого события в четверг в Гостином дворе открылась выставка археологических находок, сделанных во время раскопок на территории Москвы.

Вообще проведение такой выставки именно в Гостином дворе отнюдь не случайно. Ведь именно там был обнаружен самый крупный клад за всю историю Москвы. И произошло это сравнительно недавно.

20 апреля 1996 года во время реконструкции Гостиного двора в его северной части вблизи улицы Ильинка было найдено два кувшина, медный и глиняный, где находились 16 серебряных сосудов, 335 западноевропейских монет - талеров второй половины XVI - начала XVII веков и более 95 тысяч серебряных русских монет, так называемых "чешуек" .

Кто-то спрятал эти сокровища в бревенчатой подклети дома, а затем неожиданный пожар привел к тому, что все это оказалось погребенным под землей. Судя по всему, хозяин не смог найти на месте пожарища свой тайник.

О масштабах находки можно судить по тому, что весь отдел нумизматики Государственного исторического музея располагал коллекцией из 70 тысяч русских монет - то есть на 25 тысяч монет меньше, чем было раскопано в Гостином дворе. При этом самой "новой" монетой в кладе был польский талер 1640 года, остальные чеканились еще раньше - при царе Михаиле Федоровиче, Василии Шуйском, Борисе Годунове, Федоре Иоанновиче и даже Иване Грозном. А ведь там были еще и драгоценные сосуды: чарки и чары с позолоченными ручками в виде птичьих головок и растительным орнаментом, следами зеленой эмали, надписями с хорошо сохранившейся позолотой, стаканы, стопы с вызолоченными поддонами и многое другое.

Кстати, это не единственный клад, найденный в районе Ильинки. В 1909 году там нашли два кувшина, доверху набитых серебряными монетами времен Михаила Федоровича и Алексея Михайловича Романовых. Их оказалось 22 тысячи штук, или 11 килограммов чистого серебра.

Вообще, большинство кладов, найденных в Москве, датируются XVI - XVII веками. Времена были смутные и нестабильные - на Москве что ни год случались бунты, поэтому народ предпочитал никому не доверять своих сбережений, а яма в земле была неплохим "вариантом" банковской ячейки. Правда, по причинам, описанным выше, часто за вкладом было некому вернуться. Припрятать свое добро норовили не только воротилы феодального бизнеса - объем найденного в Гостином дворе обеспечил бы его владельцу надежное место в списке Forbes, существуй он тогда - но и простой трудовой народ. Например, в 1888 году на Мясницкой был найден клад из 900 медных монет XV века - этих денег едва хватило бы, чтобы купить 7 кур. Хочется надеяться, что владельцу этого клада удалось разбогатеть, так что он просто забыл про свою скромную "нычку".

Другой крупный клад, найденный в Москве, хотя и называется "Большим кремлевским кладом", все же сильно уступает гостинодворскому.

20 мая 1988 года при проведении земляных работ вблизи Спасских ворот Кремля был обнаружен тайник, в котором насчитывалось 300 предметов, в том числе очень редких изделий, происхождение которых связано со Скандинавией и Востоком. Это, вероятно, были вещи из княжеской казны, спрятанной зимой 1238 года, когда Москву в течение трех дней осаждали орды хана Батыя. На Москве тогда княжил 19-летний Владимир Юрьевич, внук Всеволода Большое Гнездо, главы Владимиро-Суздальского княжества. Судя по всему, Владимиру выделили долю семейных сокровищ, когда он отправлялся на княжение в Москву. Вещи, входящие в клад, великолепны и разнообразны. Это изящнейшие ювелирные украшения, шейные обручи-гривны, медальоны с изображениями архангелов, серебряные бусы разных типов, браслеты, перстни и многое другое. В состав клада входит золотой перстень восточной работы с арабской надписью: "Слава, и успех, и власть, и счастье, и украшение владельцу сего". Кроме этого, там были украшения эпохи викингов и окованный серебром ковшик из раковины из Индийского океана.

За полвека до этого, в 1939 году, рядом со Спасскими воротами было найдено два сосуда, в которых находилось в общей сложности около 33 тысяч серебряных монет-чешуек, относящихся ко времени правления Михаила Федоровича и Алексея Михайловича Романовых.

Клады, в которых содержатся не драгоценности, а что-нибудь иное, чрезвычайно редки, тем не менее они тоже встречаются. В 1843 году на склоне кремлевской горы были обнаружены два сосуда, в одном из которых лежали попорченные водой древние грамоты XV века с прикрепленными к ним восковыми и свинцовыми печатями. К разряду таких кладов, кстати говоря, относится и не найденная пока библиотека Ивана Грозного, которую последний раз мельком видели при царевне Софье в конце XVII века.

Иногда в кладах попадается и оружие. Например, в 1969 году при проведении земляных работ в Ипатьевском переулке обнаружили бочонок, в котором оказалась пищаль. На оружии стояла дата изготовления – 1555 год.

Но клады на обнаруживают не только в пределах исторической Москвы. Одним из насыщенных кладами мест является Дьяково городище на территории современного музея-заповедника Коломенское. Там находилось древнее мерянское поселение - именно это финно-угорское племя обитало вдоль берегов Москвы-реки до прихода славян. В XIX веке крестьяне, обрабатывающие там землю, находили множество бронзовых украшений, кухонную утварь и наконечники стрел и копий. Затем это место привлекло внимание профессиональных археологов.

