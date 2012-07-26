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Улицы

26 июля 2012, 14:04

Частные погосты могут появиться в новой Москве

кладбища улицы бизнес законы

ИТАР-ТАСС

В столице могут появиться частные кладбища. Об этом заявляют представители московского похоронного рынка, пишут "Известия".

"Чиновники скоро поймут, что денег на содержание кладбищ нет, а ответственность на них лежит. Они будут искать выход из ситуации", - сообщил изданию председатель "Профсоюза работников ритуальных служб" Антон Авдеев.

Он считает, что бизнесмены крайне заинтересованы в этой коммерческой деятельности, ведь вложения в один гектар будут составлять "всего-то" 12-15 миллионов рублей.
По словам эксперта, преимущество частных кладбищ заключается в том, что родственники усопших смогут "собрать" всех умерших родных на одной площадке, на территории одного погоста. Пока же граждане хоронят близких только там, где есть свободное место. Зато эта услуга относительно бесплатна.

Однако подобное мнение не разделяет глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он опасается, что предприниматели, заполнив новое коммерческое кладбище, потом перестанут заниматься этим видом бизнеса и попытаются искусственно обанкротить свою фирму. Если частные некрополи и появятся в городе, то лишь на территории новой Москвы, считают чиновники.

Отметим, в новых поправках к закону "О погребении и похоронном деле", подготовленных Федеральной антимонопольной службой, прописана возможность создания частных кладбищ. Этот документ уже проходит согласования в правительстве России, после этого он может быть вынесен на рассмотрение Государственной думы.

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