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12 августа 2014, 15:12

В Москве могут появиться частные и религиозные кладбища

кладбища захоронения Алексей Немерюк

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент торговли и услуг совместно с Министерством строительства разрабатывает законопроект о создании частных кладбищ, рассказал m24.ru глава департамента Алексей Немерюк. "Возможно, пришло время обратить внимание на зарубежный опыт в этом вопросе, изучить его и обдумать перспективы создания таких кладбищ на территории Москвы или Российской Федерации в целом", – сообщил Немерюк.

По словам руководителя департамента торговли, в международной практике существуют разные форматы кладбищ, но еще рано говорить о том, какое решение выберет Минстрой: будет ли государство отдавать землю под кладбища в аренду напрямую или появятся фирмы-посредники для продажи участков населению.

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Зато Алексей Немерюк высказал предположение, что частные кладбища могут оказаться востребованными населением: "Скорее всего, некоторые люди хотели бы иметь возможность создавать небольшие захоронения для своих родственников. На большинстве кладбищ сейчас места для захоронений выделяются в порядке живой очереди, и близкие родственники могут быть похоронены в разных концах кладбища, хотя более целесообразно было бы хоронить их на соседних участках".

Конечно, в любом случае санитарные нормы, правила, требования к почве и удаленности от населенных пунктов сохранятся, так что совсем маленькие семейные склепы в столице вряд ли появятся. Но Алексей Немерюк предположил, что новый закон позволит создавать участки площадью до 10-15 гектаров.

Кроме того, добавил Алексей Немерюк, сейчас нет прямого механизма для создания иудейского, мусульманского или другого религиозного некрополя: "Хотя участки для захоронений представителей различных религий на столичных кладбищах есть, законодательно это никак не закреплено. А после принятия нового закона может будет создавать в том числе и религиозные кладбища".

Напомним, что ранее Алексей Немерюк опровергал слухи о планах властей сдавать участки на кладбищах в аренду.

Как сообщил m24.ru руководитель пресс-службы Федерации еврейских общин России Андрей Глоцер, возможность создания дополнительных религиозных кладбищ была бы актуальна для еврейской общины Москвы. "Конечно, наша религиозная практика требует осуществления особых похоронных ритуалов и обрядов, для чего нужны отдельные участки на кладбищах, либо отдельные кладбища – пояснил Глоцер. – Участки для захоронений по иудейским обрядам на территории столицы и Московской области есть и сейчас: например, на Востряковском, Малаховском, Салтыковском, Перловском и Новомосковском кладбищах. Главная проблема, с которой сталкиваются не только представители еврейской общины, но и другие жители Москвы - нехватка места на столичных некрополях, поскольку старые кладбища уже заполнены".

Уточним, что по иудейским традициям требуется провести тщательное омовение тела, а похороны должны быть совершены в день смерти, за исключением суббот и важных праздников. Омовение рук требуется совершить и участникам похорон перед уходом с кладбища. Надгробия на иудейских кладбищах должны располагаться на расстоянии 30 см друг от друга, а на памятнике не должно быть скульптурных изображений человека и животных. Принято писать на памятнике еврейское имя и еврейскую дату смерти.

Частные кладбища

Как сообщила 12 августа газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве строительства, Минстрой готовит проект нового закона "О государственном регулировании похоронного дела в России", который позволит создавать наряду с муниципальными коммерческие и религиозные кладбища. Существующее законодательство не предусматривает возможность создания частных кладбищ, нет и механизмов управления такими кладбищами.

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