Дополнительные автобусные маршруты до кладбищ запустят в столице 4 июня

Дополнительные маршруты автобусов запустят в столице 4 июня 2017 года в связи с массовым посещением кладбищ, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

В этот день православные москвичи отмечают День Святой Троицы. В связи с этим возрастает поток посетителей на городских погостах. Перевозчик организовал работу автобусов на маршруте "Э" – от Метро "Юго-Западная" до Востряковского кладбища и от Метро "Рязанский проспект" до Кузьминского кладбища. После остановки у погоста автобус проследует к метро "Кузьминки".

Кроме того, будут работать автобус "Э2", курсирующий от станция Щербинка до Щербинского кладбища, и автобус №531к – от Метро "Теплый Стан" до Санатория "Десна".