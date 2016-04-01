Режим работы семи автобусных маршрутов до кладбищ изменился

С 1 апреля изменится график движения семи автобусов до столичных кладбищ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Автобус № 510, следующий от метро "Домодедовская" до Домодедовского кладбища, будет ходить по рабочим дням с 8:30 до 19:00, а по выходным – с 7:00 до 19:00.

Автобус маршрута "Д", который возит пассажиров по территории Домодедовского кладбища, будет ходить по рабочим дням с 9:03 до 19:00, по выходным – с 7:33 до 19:00".

Автобусы № 600, следующие от станции метро "Теплый Стан" до Хованского кладбища, теперь выходят на маршрут по рабочим дням с 8:30 до 19:00, а по выходным – с 7:00 до 19:00.

Маршрут № 706 от станции метро "Выхино" до второго Московского крематория теперь работает с 8:15 до 19:00 по рабочим дням, и с 8:30 до 19:00 по выходным. При этом сохраняются фиксированные рейсы в 7:30 и 8:00, а вечерние фиксированные рейсы отменяются. До 8:30 и после 19:00 автобусы будут следовать до 4 микрорайона Новокосино.

Автобусы маршрута № 741 от станции метро "Тушинская" до Митинского кладбища по рабочим дням теперь ходят с 8:30 до 19:00, а по выходным дням ‒ с 7:00 до 19:00, при этом вечерние фиксированные рейсы отменяются.

Маршрут № 760 от станции метро "Щелковская" до второго Московского крематория теперь ходит по рабочим дням с 8:30 до 19:00, по выходным – с 8:00 до 19:00. До 8:30 по будням, до 8:00 по выходным дням и после 19:00 во все дни недели автобусы этого маршрута будут следовать до "МФЦ Новокосино".

Автобус № 819 от улицы Академика Янгеля до Щербинского кладбища ходит по рабочим дням с 8:30 до 19:00, по выходным – с 7:00 до 19:00.

Маршрут № 865 от станции метро "Планерная" до Перепечинского кладбища по будним дням работает с 8:00 до 19:00, по выходным – с 7:00 до 19:00. После 19:00 автобусы следуют на участке от станции метро "Планерная" до Черкизово.

Кроме того, со 2 апреля изменят свой маршрут и график работы автобусы № 802 – они будут следовать до Хованского кладбища от станции метро "Саларьево" вместо метро "Юго-Западная".