Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Жизнь в мире

23 августа 2012, 14:41

Китай испытал ракету, способную поразить цели в США

китай испытания ракета жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Китай провел успешное испытание новейшей межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь любой точки на территории США.

Официально необъявленное испытание ракеты "Дунфэн-41" (DF-41) было проведено еще в прошлом месяце. Ракету запустили с полигона, расположенного в центральной провинции Шаньси, в направлении пустыни на западе Китая, передает "Интерфакс".

DF-41 является мобильным комплексом, сходным по внешнему виду с российским "Тополем". Дальность действия новой ракеты составляет от 10 тысяч до 14 тысяч километров. Она оснащена разделяющейся головной частью с боеголовками индивидуального наведения, а также содержит ложные цели для противодействия системе ПРО. Одна ракета способна нести до 10 ядерных боеголовок.

Американские военные источники обеспокоены появлением этой ракеты и называют его ядерным оружием "первого удара". Состоящие сейчас на вооружении Китая баллистические ракеты DF-31 и DF-31A способны достигать лишь отдельных районов тихоокеанского побережья США, а также территорий Индии и российского Дальнего Востока и Сибири.

В свою очередь, китайские источники опровергают факт испытания новой ракеты, утверждая, что ее сейчас только разрабатывают в Поднебесной.

В настоящее время Китай располагает 70 межконтинентальными баллистическими ракетами и 410 ядерными боезарядами.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать