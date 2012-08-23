Китай испытал ракету, способную поразить цели в США

ИТАР-ТАСС

Китай провел успешное испытание новейшей межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь любой точки на территории США.

Официально необъявленное испытание ракеты "Дунфэн-41" (DF-41) было проведено еще в прошлом месяце. Ракету запустили с полигона, расположенного в центральной провинции Шаньси, в направлении пустыни на западе Китая, передает "Интерфакс".

DF-41 является мобильным комплексом, сходным по внешнему виду с российским "Тополем". Дальность действия новой ракеты составляет от 10 тысяч до 14 тысяч километров. Она оснащена разделяющейся головной частью с боеголовками индивидуального наведения, а также содержит ложные цели для противодействия системе ПРО. Одна ракета способна нести до 10 ядерных боеголовок.

Американские военные источники обеспокоены появлением этой ракеты и называют его ядерным оружием "первого удара". Состоящие сейчас на вооружении Китая баллистические ракеты DF-31 и DF-31A способны достигать лишь отдельных районов тихоокеанского побережья США, а также территорий Индии и российского Дальнего Востока и Сибири.

В свою очередь, китайские источники опровергают факт испытания новой ракеты, утверждая, что ее сейчас только разрабатывают в Поднебесной.

В настоящее время Китай располагает 70 межконтинентальными баллистическими ракетами и 410 ядерными боезарядами.