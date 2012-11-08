В Китае в ближайшие дни произойдет смена власти

Фото: ИТАР-ТАСС

Восемнадцатый съезд Коммунистической партии Китая (КПК) открывается в четверг, 8 ноября. Это событие называют эпохальным – после съезда в партии поменяется высшее руководство.

Ожидается, что на смену генеральному секретарю ЦК КПК и председателю КНР Ху Цзиньтао придет его заместитель Си Цзиньпин. Кроме того, будет утвержден новый состав правительства Китая, передает РИА Новости.

Съезд КПК пройдет в Пекине с 8 по 14 ноября, в нем примут участие 2 тысячи 268 делегатов, представляющих более 82 миллионов членов партии.

Предположительно, на съезде "четвертое поколение" руководства партии во главе с Ху Цзиньтао подведут итоги десятилетнего периода пребывания у власти. Дальнейшая программа развития страны будет, скорее всего, определена на пленуме ЦК уже после съезда.

Сейчас западные критики утверждают, что китайские реформы "топчутся на месте", и новому руководству придется пересмотреть нынешнюю политику. В частности, Запад призывает Китай либерализовать экономику и политическую систему.

Однако "левые" критики говорят о необходимости возврата к идеалам социализма периода "культурной революции".

Между тем пресс-секретарь съезда Цай Минчжао сообщил, что, реформируя политическую систему, партия "останется верна социализму с китайской спецификой".

Напомним, за годы пребывания у власти Ху Цзиньтао Китай стал второй экономикой в мире после США. Среднегодовые темпы экономического роста страны за последнее десятилетие составили 10,7%. Доля ВНП на душу населения увеличилась с 1 тысячи 135 долларов в 2002 году до 5 тысяч 432 долларов в 2011 году.

Экономический рост сопровождался урбанизацией — доля городского населения превысила к настоящему времени 50%, притом что население Китая - более 1,3 миллиарда человек (это одна пятая часть всего населения Земли).