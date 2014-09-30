Власти Москвы выставят на торги 39 городских кинотеатров

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

13 ноября в столице пройдет аукцион по продаже 39 кинотеатров. Вместо них в городе появится сеть мультифункциональных комплексов для жителей районов, сообщает департамент Москвы по конкурентной политике.

Кинотеатры превратят в культурно-досуговые центры. Таким образом, они станут своего рода клубами для встреч, а также местами для спортивного и культурного досуга. Кроме того, в этих центрах появятся торговые площади.

Все кинотеатры, выставленные на торги, находятся в ведении ГУП "Объединенная дирекция по управлению имущественным комплексом киносетей".

Оно владеет 42 кинотеатрами: "Аврора", "Алмаз", "Ангара", "Ашхабад", "Байконур", "Баррикады", "Бирюсинка", "Будапешт", "Варшава", "Витязь", "Волга", "Волгоград", "Восход", "Высота", "Горизонт", "Звездный", "Керчь", "Киргизия", "Комсомолец", "Ладога", "Ленинград", "Марс", "Мечта", "Орбита", "Орленок", "Патриот", "Первомайский", "Пионер", "Планета", "Прага", "Рассвет", "Родина", "Саяны", "Солнцево", "София", "Стрела", "Тбилиси", "Экран", "Электрон", "Эльбрус", "Энтузиаст" и "Янтарь".

Стартовая цена лота составляет 9,6 миллиарда рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 ноября.

Напомним, ранее уже ушел с молотка столичный кинотеатр "Баррикады".