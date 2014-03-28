Детский театр марионеток переедет в помещение кинотеатра "Победа"

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 29 марта, Московский детский театр марионеток отпразднует новоселье в Таганском районе. В начале весны столичные власти приняли решение о передаче театру помещения кинотеатра "Победа" на Абельмановской улице.

"Театральное новоселье" пройдет с 12.00 до 16.00. В праздничной программе - детский спектакль "Теремок для цветов", выступления друзей театра, а также шоу дрессированных голубей. Развлекать гостей будут аниматоры. Также запланированы мастер-классы от артистов, которые научат управлять детскими марионетками, сообщили организаторы проекта.

Добавим, что кинотеатр "Победа" построен в 1957 году. В течение нескольких лет здесь шли кинопоказы. В 2008-м городские власти передали "Победу" в ведомственное подчинение префектуры ЦАО.

В недавнее время в бывшем кинотеатре работали бар и пивной ресторан. В декабре прошлого года "Победа" перешла в ведомственное подчинение столичного департамента имущества.