Роспотребнадзор просит признать незаконной плату за 3D-очки в кино

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Управление Роспотребнадзора по Калининградской области просит суд признать незаконным взимание платы в кинотеатрах за использование 3D-очков, передает пресс-служба райсуда.

Согласно заявлению ведомства, у касс кинотеатра была размещена информация только о дате и времени сеанса, названии фильма, цене и номере зала, сведения о 3D-очках отсутствовали.

В Роспотребнадзоре считают, что аксессуар должен входить в стоимость билета, в противном случае информацию нужно доводить до клиентов сразу, а не после оплаты мест.

Кроме того, кинозрелищные предприятия не вправе навязывать зрителям дополнительные услуги, предоставляемые за деньги.

По сообщениям посетителей, очки стоили столько же, сколько и билет в кино.