Инвесторам презентовали четыре выставленных на торги кинотеатра

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В Москве прошла выездная презентация, посвященная продаже четырех кинотеатров. Столичные власти выставили на торги сразу четыре принадлежащих городу объекта: "Баррикады", "Горизонт" "Стрела" и "Орленок".

Аукционы по продаже этих заведений запланированы на 11 и 25 августа, пока идет заявочная кампания. Все кинотеатры находятся в хорошем состоянии, и в мэрии за них планируют выручить до 900 миллионов рублей. Это стартовая цена всех лотов.

"Будет неплохо, если они попадут в хорошие руки, и новые хозяева не будут открывать там кафе. Кинотеатры должны оставаться кинотеатрами, а не придатками к ресторану. Новые владельцы должны думать, как сохранить их, а не переделать", - прокомментировала эту идею в эфире радиостанции "Москва FM" директор сети кинотеатров "Пионер" Мэри Назари.

При этом сделать их успешными бизнес-проектами не получится, считает она. "Отдельно стоящий кинотеатр не может стать сумасшедшим бизнесом. Все объекты находятся в разном состоянии, с разными ценами на билеты", - сказала Назари.

Напомним, ранее глава департамента городского имущества Владимир Ефимов сообщал, что столичные власти выставят на торги 39 кинотеатров. "Кинотеатры будут продаваться "партиями" по 3-5 штук, при этом свои функции они сохранят", - уточнил он.

В декабре 2013 года Москва уже выставляла на торги 10 принадлежащих ей кинотеатров. Стартовая цена пяти объектов - "Бирюсинки", "Волги", "Киргизии", "Софии" и "Электрона" составила 3,1 миллиарда рублей. А лот, состоящий еще из пяти кинотеатров - "Волгоград", "Орбита", "Солнцево", "Экран" и "Рассвет" - инвесторы могли купить за 1,7 миллиарда. По условиям торгов, инвесторы должны были оставить не менее 30% площади каждого кинотеатра под "культурно-просветительскую функцию", 70% - под "спортивно-рекреационную", то есть открыть там фитнес-залы и частные медклиники.