Московские кинотеатры реконструируют

Проекты реконструкций кинотеатров: "Будапешт", "Сатурн", "Саяны" и "Киргизия" вынесут на публичные слушания. Власти планируют приспособить их не только под показы фильмов, но и для занятий спортом, встреч с друзьями в кафе и т.д.

Московские кинотеатры восстановят. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы оформила градостроительные планы земельных участков кинотеатров, большинство из них - с сохранением существующих параметров объектов. Свои объемы сохранят кинотеатры "Победа", "Родина", "Одесса", "Звездный" и другие.

Проекты кинотеатров, по которым предусмотрено увеличение площади объектов, будут выноситься на публичные слушания. Среди этих кинотеатров: "Будапешт", "Сатурн", "Саяны", "Киргизия" и другие.

"Большинство старых кинотеатров находятся сейчас в плачевном состоянии: многие из них годами не знали ремонта, часть закрыта в виду аварийности", – сообщает пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Кинотеатры в ходе работ получат дополнительные функции – спортивные, лечебно-оздоровительные и административные. Во многих из них появятся пункты общественного питания.