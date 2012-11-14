В столице установят гигантский экран для трансляций футбола и КВН

Фото: ИТАР-ТАСС

На стене бывшего кинотеатра "Гавана" до конца 2012 года установят гигантский экран для трансляций футбола и КВН. Об этом рассказали "Известиям" в префектуре СВАО.

Площадь экрана составит около 60 квадратных метров. На нем будут показывать трансляции и записи игр, а в период между турнирами - спортивные матчи, соревнования и концерты. В настоящее время кинотеатр "Гавана" находится на ремонте , который завершится к 20 декабря. После этого в здании разместится "Планета КВН"

Между тем местные жители опасаются, что из-за трансляций около кинотеатра будет собираться большое количество людей, что не только помешает движению транспорта, но и приведет к беспорядкам и шуму.

В то же время председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов утверждает, что если из-за трансляций будут происходить беспорядки, депутаты поддержат протест жителей, но пока "таких предпосылок нет".