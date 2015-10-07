Кинотеатры отдадут российским фильмам пятую часть сеансов

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Минкультуры и крупнейшие российские сети кинотеатров договорились о введении квоты на показ отечественных фильмов, сообщает "Интерфакс". Соответствующие соглашение подписали министр культуры Владимир Мединский и представители киносетей.

По условиям договора, российским фильмам отведут 20 процентов экранного времени кинотеатров в год. Документ вступит в силу 1 января 2016 года.

В 2014 году Общественная палата предложила установить квоту отечественных фильмов в российских кинотеатрах в 40 процентов. Тогда Минкультуры решило отказаться от этой идеи, так как введение квот могло бы ударить по работе кинотеатров.

В январе этого года ведомство заявило, что готово переносить премьеру западных фильмов на более поздний срок, если они выходят в прокат одновременно с российскими лентами.

Директор сети кинотеатров "Пионер" Мэри Назари недавно рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что кинотеатры напрямую зависят от производства и будут добровольно показывать хорошие российские фильмы.

"Речь идет о больших коммерческих киносетях, которым, конечно, такую долю достичь просто невозможно. Они показывают не русское авторское кино, а в основном те фильмы, которые входят в категорию блокбастеров. Доля в 18–20 процентов вполне реальна, но это зависит не от подписания соглашения. Соглашение о намерениях – формальность, и непонятно, для чего она нужна.