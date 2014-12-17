Режиссер Сергей Дебижев представит фильм "Последний рыцарь империи"

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В рамках киноклуба "Кинопризыв" в кинотеатре "Иллюзион" состоится показ документального фильма Сергея Дебижева "Последний рыцарь империи". Режиссер расскажет о создании картины, главным героем которой стал отечественный мыслитель и публицист Иван Солоневич.

Солоневич стал первым, кто поведал миру об "империи ГУЛАГ". После побега из сталинского лагеря он написал книгу "Россия в концлагере", которая вышла в 1930-х годах.

Книга переиздавалась на нескольких языках, а имя ее автора в СССР находилось под запретом.

Сергей Дебижев уверен, в произведениях Солоневича есть ответ на вопрос касательно будущего современной России.

Показ состоится 19 декабря в 20.00. Вход свободный, но необходима регистрация.