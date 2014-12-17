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Культура

17 декабря 2014, 11:02

Режиссер Сергей Дебижев представит фильм "Последний рыцарь империи"

кинопоказы кино Кинотеатр Иллюзион

Фото: M24.ru

В рамках киноклуба "Кинопризыв" в кинотеатре "Иллюзион" состоится показ документального фильма Сергея Дебижева "Последний рыцарь империи". Режиссер расскажет о создании картины, главным героем которой стал отечественный мыслитель и публицист Иван Солоневич.

Солоневич стал первым, кто поведал миру об "империи ГУЛАГ". После побега из сталинского лагеря он написал книгу "Россия в концлагере", которая вышла в 1930-х годах.

Книга переиздавалась на нескольких языках, а имя ее автора в СССР находилось под запретом.

Сергей Дебижев уверен, в произведениях Солоневича есть ответ на вопрос касательно будущего современной России.

Показ состоится 19 декабря в 20.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Сергей Дебижев

Петербургский кинорежиссер, график, живописец и дизайнер. Его первые документальные фильмы – "Жажда" и "Золотой сон". Лента "Два капитана 2" с Сергеем Курехиным принесла режиссеру известность. Картина "Золотое сечение" была номинирована на кинофестивале "Кинотавр" в 2010 году.

Дебижев был режиссером клипов групп ДДТ и "Аквариум".

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