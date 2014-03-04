На 8 марта в парке "Фили" устроят имидж-студию и живописную мастерскую

8 марта в парке "Фили" устроят праздничную весеннюю программу. Гости смогут найти свой стиль при помощи имиджмейкеров, попробовать себя в роли фотомодели, фотографа или художника, поучаствовать в сеансе кинотерапии, а также познакомиться с историей моды.

Фото: ИТАР-ТАСС

На площади перед главным входом откроется имидж-студия, в которой костюмеры, стилисты и визажисты помогут создать индивидуальный стиль, а профессиональный фотограф запечатлеет подобранный look на фотосессии.

В шатре на главной аллее будет работать лекторий, в котором преподаватель кафедры истории искусств Строгановской академии Полякова проведет лекцию на тему истории моды, ткани и художественного текстиля, а также даст рекомендации по созданию идеального образа.

Кроме того, на территории парка откроется живописная мастерская, где под руководством преподавателей Академии имени Строганова любой желающий сможет поработать на мольберте масляными красками и создать весенний пейзаж.

В арт-студии "Филька" разместится кинозал, где пройдет сеанс кинотерапии: на примере классических фильмов психолог расскажет, как образы художественного творчества раскрывают подсознательные процессы, управляющие поведением. Также гостей ждет концерт поп-музыки и яркие световые инсталляции. В концерте примут участие группа "3D MIX" и Sasha Laver, а специальным гостем будет коллектив "23-45".

Начало – в 14.00.